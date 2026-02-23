Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

Η στιγμή που η νηπιαγωγός φτάνει στο σχολείο με το πόδι της σε γύψο και την πατερίτσα στο χέρι

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί η εικόνα μίας νεαρής νηπιαγωγού που αναγκάζεται να πάει να δουλέψει, με τον γύψο στο πόδι, την πατερίτσα στο ένα χέρι, και το νήπιο παιδί της στο άλλο χέρι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega φαίνεται η αναπληρώτρια νηπιαγωγός που αναγκάζεται να πάει κουτσαίνοντας στο σχολείο, γιατί αλλιώς θα χάσει τη θέση της.

Να σημειωθεί πως η νηπιαγωγός έπεσε και χτύπησε, εν ώρα υπηρεσίας, σοβαρά το πόδι της σε κακοτεχνία σκαλιού στο προαύλιο.

Η ίδια δήλωσε πως: «Γλίστρησα, με αποτέλεσμα να σπάσω το πόδι μου, τον αστράγαλο συγκεκριμένα. Ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα, πήγα στο νοσοκομείο, έμεινα σχεδόν μία βδομάδα. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ, μου έβαλαν λάμες».

Συμπλήρωσε πως: «Ζητάω την αναρρωτική. Ο γιατρός μού είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά».

«Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

«Αποφάσισα να πάω νωρίτερα προκειμένου να μην χάσω επιπλέον προϋπηρεσία και να μην χάσω επιπλέον χρήματα. Ήταν μία δύσκολη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη μέρα που πήγα στο σχολείο. Οι μαθητές οι γονείς εξεπλάγησαν βλέποντας την εικόνα», αποκάλυψε η ίδια.

«Είναι αναγκαίο να υπάρξει εξίσωση των δικαιωμάτων μεταξύ αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών», επισήμανε η εκπαιδευτικός.

Η νηπιαγωγός έχει στραφεί στη Δικαιοσύνη ζητώντας και αποζημίωση για ηθική βλάβη.

