Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε τζιχάντ

Με το δάχτυλο στην σκανδάλη παραμένουν οι ΗΠΑ καθώς στο Ιράν εντείνεται η νευρικότητα για ένα ενδεχόμενο αμερικανικό χτύπημα.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας είπαν στους New York Times ότι παρακολουθούν τα ολοένα και πιο ανησυχητικά σημάδια ότι το Ιράν θα μπορούσε να δώσει εντολή σε σιιτικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν σε αντίποινα τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν έχουν ακόμη εντοπίσει συγκεκριμένα σχέδια σε εξέλιξη. Ωστόσο, αναφέρουν ότι η αυξημένη «συζήτηση», ο όρος της κατασκοπευτικής αργκό για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των επικοινωνιών των τρομοκρατών, υποδηλώνει κάποιο επίπεδο σχεδιασμού και συντονισμού επιθέσεων.

Υπάρχει ανησυχία μεταξύ των αξιωματούχων των υπηρεσιών πληροφοριών και της αντιτρομοκρατίας ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να στρατολογήσει τους Χούθι στο Υεμένη για να ξαναρχίσει τις επιθέσεις κατά των δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχει επίσης ανησυχία στην Ευρώπη ότι οι ανενεργοί πυρήνες της Χεζμπολάχ ή ακόμη και η Αλ Κάιντα ή κάποιες συνεργαζόμενες ομάδες θα μπορούσαν να λάβουν εντολή να επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις ή πρεσβείες. Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αναλυτές της κυβέρνησης παρακολουθούσαν «πολλές» δραστηριότητες και σχέδια, αλλά ότι δεν ήταν σαφές τι θα μπορούσε να προκαλέσει μια επίθεση.

«Το Ιράν μπορεί να ενεργήσει μέσω αντιπροσώπων για να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις που θα αυξήσουν το κόστος οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας», δήλωσε ο Κόλιν Π. Κλαρκ, εκτελεστικός διευθυντής του Soufan Center, μιας εταιρείας πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.

Η αβεβαιότητα περιπλέκει περαιτέρω τον πολεμικό σχεδιασμό της κυβέρνησης Τραμπ. Η ασάφεια γύρω από τους στόχους του Τραμπ - οι στρατιωτικές επιλογές κυμαίνονται από περιορισμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων έως την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ- ενδέχεται να οδηγήσει το ιρανικό καθεστώς να θεωρήσει την επίθεση ως απειλή για την ύπαρξη του.

Αυτό σημαίνει ότι το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και να μην περιορίσει τα αντίποινα του όπως έκανε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του περασμένου Ιουνίου ή μετά τη δολοφονία του στρατηγού Κασίμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, από τον αμερικανικό στρατό το 2020.

Περίπλοκη η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας προειδοποιούν επίσης ότι μια επίθεση κατά του Ιράν θα ήταν σημαντικά πιο περίπλοκη από τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στη Βενεζουέλα με στόχο τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

«Ο παγκόσμιος «άξονας της αντίστασης» υπό την ηγεσία του Ιράν έχει υποστεί σημαντική μείωση σε περιοχές που συνορεύουν άμεσα με το Ισραήλ, αλλά εξακολουθεί να είναι ισχυρός σε περιοχές όπως το Ιράκ και η Υεμένη, και ακόμη πιο μακριά, όπου η παρουσία του ήταν μικρότερη αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντική», δήλωσε ο William F. Wechsler, διευθυντής των προγραμμάτων της «δεξαμενής σκέψης» Atlantic Council για τη Μέση Ανατολή και πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου στον τομέα της αντιτρομοκρατικής πολιτικής.

Ισραηλινές πηγές: Η ιρανική ηγεσία είναι πολύ νευρική

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου από χθες έχει συναντήσεις με αξιωματούχους στον τομέα της ασφάλειας σχετικά με το Ιράν. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, υπάρχει διαφωνία στους ισραηλινούς πολιτικούς κύκλους για το εάν η Χεζμπολάχ θα έπαιρνε μέρος σε ενδεχόμενα ιρανικά αντίποινα. Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το Ιράν επιχειρήσει να κερδίσει χρόνο και γι’ αυτό καταθέτει προτάσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του αλλά οι πιθανότητες να γεφυρωθούν οι διαφορές και να υπάρξει συμφωνία είναι πολύ λίγες.

Σε ιδιωτικές συζητήσεις ο Νετανιάχου και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στην άμυνα κάνουν λόγο για μία «ιστορική ευκαιρία» να αλλάξει το καθεστώς στην Τεχεράνη και να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια του Ισραήλ τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα, από μία αμερικανική απαίτηση να μείνουν στο περιθώριο και να μην κάνουν τίποτα μέχρι να μπουν στις επιχειρήσεις με αίτημα της τελευταίας στιγμής.

Πηγές ανέφεραν στο Κανάλι 12 του Ισραήλ ότι η ιρανική ηγεσία είναι «πολύ νευρική» και αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος λάθος υπολογισμός που θα οδηγήσει σε στρατιωτική σύρραξη.

O αγιατολάχ Αλί Αλ Σιστάνι

Θα ξεσπάσει ιερός πόλεμος αν δολοφονηθεί ο Χαμενεΐ

Ο θρησκευτικός ηγέτης στο Ιράκ, Αλί Σιστανί εξέδωσε φετφά (γνωμοδότηση/απόφαση) που προειδοποιεί ότι εάν πειραχθεί ο Αλί Χαμενεΐ αυτό θα οδηγήσει σε τζιχάντ των σιιτικό κόσμο και θα μετατρέψει την σύγκρουση σε θρησκευτικό πόλεμο.

