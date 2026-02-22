Νέες συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στη Γενεύη την Πέμπτη - «Πιθανότητες» για διπλωματική λύση, λέει ο Αραγτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Newsbomb

Φωτ. Αρχείου - Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ομάν, στις 6 Φεβρουαρίου 2026. 

Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν μέσω ΑΡ
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε απόψε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν στη Γενεύη την προσεχή Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, είπε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

