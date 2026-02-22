Πρόεδρος Ιράν: Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα - Νέο μήνυμα στις ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «έδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα».

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για κάθε πιθανό σενάριο», διαμήνυσε σε ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν είναι προσηλωμένο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν ανταλλαγή πρακτικών προτάσεων και απέδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα. Ωστόσο, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο»

Iran is committed to peace and stability in the region. Recent negotiations involved the exchange of practical proposals and yielded encouraging signals. However, we continue to closely monitor U.S. actions and have made all necessary preparations for any potential scenario. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 22, 2026

