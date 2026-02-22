Πρόεδρος Ιράν: Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα πιθανά ενδεχόμενα - Νέο μήνυμα στις ΗΠΑ
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «έδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα».
«Το Ιράν είναι προσηλωμένο στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις περιελάμβαναν ανταλλαγή πρακτικών προτάσεων και απέδωσαν ενθαρρυντικά μηνύματα. Ωστόσο, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο»