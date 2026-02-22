FT: Μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για αγορά φορητών πυραύλων

Σύμβαση ύψους 500 εκατ. ευρώ για την αγορά χιλιάδων προηγμένων φορητών πυραύλων «Verba» με σκοπό την ανασυγκρότηση των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Τεχεράνης, υπέγραψε η Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι βρετανικοί Financial Times.

Η συμφωνία, που υπεγράφη στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει 500 φορητές εκτοξευτικές μονάδες «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε τρία χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα της Ρωσίας που διέρρευσαν και είδαν οι FT, καθώς και πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες της συμφωνίας.