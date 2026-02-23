Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι σε Βαρβάκειο και Καπάνι για τα ψώνια τελευταίας στιγμής

Ανοιχτή θα παραμείνει μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα, προκειμένου να εξυπηρετήσει ακόμα και όσους άφησαν τα ψώνια για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας για την τελευταία στιγμή.

Το ίδιο θα ισχύσει και για το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, επιτρέποντας, έτσι σε όσους παρέλειψαν να ψωνίσουν τις προηγούμενες ημέρες ή σε όσους ξέχασαν κάτι και θέλουν προσθήκες τις τελευταίας στιγμής, να τα προμηθευτούν.

Η Βαρβάκειος αγορά, λοιπόν, που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα θα κλείσει σήμερα περίπου τις 12:00, ενώ το Καπάνι, θα μείνει ανοιχτό μέχρι τις 14:00.

Σημειώνεται ότι χθες, Κυριακή, η κίνηση ήταν αυξημένη στη Βαρβάκειο, με τους πολίτες να σπεύδουν για αγοράσουν γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Η επάρκεια των αγαθών είναι ικανοποιητική, οι τιμές ωστόσο είναι αυξημένες κατά 10-15% σε σχέση με πέρυσι.

Οι κατεψυγμένες γαρίδες ξεκινούν από 13 ευρώ το κιλό, τα θράψαλα και τα καλαμάρια από 8 ευρώ, τα μύδια από 6 και οι κατεψυγμένες σουπιές από 10-12 ευρώ το κιλό. Ακριβό είναι φέτος το φρέσκο χταπόδι που η τιμή του κυμαίνεται στα 22-24 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν στα 18 ευρώ. Η τιμή του φρέσκου καλαμαριού ξεκινάει επίσης από τα 22 ευρώ το κιλό.

