Τραγικό ατύχημα στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι, 17 νεκροί

Στο Νεπάλ, ένα επιβατικό λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Himalayan Times , οι αρχές ανέφεραν ότι ένα λεωφορείο που ταξίδευε από την Ποκάρα προς την πρωτεύουσα Κατμαντού βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στον ποταμό Τρισούλι. Οι αρχές δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το δυστύχημα και απεγκλώβισαν τους τραυματίες από τα συντρίμμια, μεταφέροντάς τους σε νοσοκομεία. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα τροχαία ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά στο Νεπάλ, κυρίως λόγω της κακής κατάστασης των οδικών δικτύων και της ελλιπούς συντήρησης των οχημάτων. Μεγάλο μέρος της χώρας καλύπτεται από ορεινούς όγκους και συνδέεται με στενούς και επικίνδυνους δρόμους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 δύο λεωφορεία με συνολικά 65 επιβαίνοντες έπεσαν στον ίδιο ποταμό και παρασύρθηκαν, με τους περισσότερους επιβαίνοντες να σκοτώνονται ή να αγνοούνται. Τα συντρίμμια του ενός οχήματος εντοπίστηκαν μόλις φέτος, θαμμένα βαθιά στην άμμο.

