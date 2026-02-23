Οι παρουσιαστές πετάνε χαρταετό και το MEGA αλλάζει ξανά τη βραδινή ζώνη

Σημαντικές αλλαγές θα δούμε, σήμερα, στο πρόγραμμα των καναλιών με κάποιους από τους τηλεαστέρες να γιορτάζουν την Καθαρά Δευτέρα μακριά από τα φώτα της TV. Βέβαια, από σήμερα ξεκινούν και νέα προγράμματα ενώ αλλάζει ξανά η βραδινή ζώνη του MEGA, με τις σειρές να ορίζουν νέο ραντεβού με το κοινό.

Χαρακτηριστικά, σήμερα, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, η πρωινή ζώνη μπαίνει στον πάγο. «Καλημέρα Ελλάδα» και «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα δεν θα βγουν στον αέρα λόγω της ημέρας. Το απόγευμα, στις 17.15, κάνει πρεμιέρα το «Flat Hunters», όπου η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Στο STAR, «Breakfast@STAR» και «Αλήθειες με τη Ζήνα» στην πρωινή ζώνη δεν θα κρατήσουν συντροφιά στο κοινό με παιδικές σειρές και ταινίες να αναλαμβάνουν δράση. Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου, Ζήνα Κουτσελίνη, θα πετάξουν χαρταετό ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την Τρίτη.

Σε αντίθεση το πρόγραμμα του ALPHA θα παραμείνει στην κανονική του μορφή. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Κατερίνα Καινούργιου, με τα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο «Happy Day» και «Super Κατερίνα», θα παραμείνουν σταθερές στις συνήθειές τους. Στο ίδιο mood και ο ΣΚΑΪ, που κρατά την πρωινή ενημερωτική ζώνη «ενεργή» με όλους τους παρουσιαστές να ετοιμάζονται να περάσουν την Καθαρά Δευτέρα on air! Στη μεσημεριανή ζώνη, ο Κώστας Τσουρός με το μαγκαζίνο «Το ’χουμε» θα πατήσει pause και θα επιστρέψει την Τρίτη. Και στο OPEN όλες οι εκπομπές θα βγουν κανονικά στον αέρα, με στόχο να συντροφεύσουν τους τηλεθεατές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αλλαγές στο MEGA. Τα ενημερωτικά μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» και «Live News» δεν θα προβληθούν, ενώ η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» θα είναι στη θέση της από τις 09.20 έως τις 12.45. Το βράδυ, όμως, έρχονται νέες σημαντικές αλλαγές, που δεν αφορούν μόνο στην ημέρα αλλά στον γενικότερο προγραμματισμό. Από σήμερα, η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» θα προβάλλεται στις 21.40 ενώ «Η Γη της ελιάς» στις 23.00. Τα στελέχη του Μεγάλου Καναλιού, από τις αρχές του 2026, δοκιμάζουν πράγματα στη βραδινή ζώνη προσπαθώντας να κερδίσουν ποσοστά.

Διαβάστε επίσης