Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «”Ψωνίζει” από την εκπομπή μας και άτομα που δεν ξέρετε»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή της θέλησε να αναφερθεί στον Γρηγόρη Μελά που εντάχθηκε στην ομάδα του «Πρωινού», όπως είπε η παρουσιάστρια δεν είναι ο μόνος πρώην συνεργάτης της που ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας για την εκπομπή του στον ΑΝΤ1.

«Ο Γρηγόρης Μελάς θα είναι από τη Δευτέρα στο Πρωινό του ANT1, να του πούμε καλή επιτυχία, καλή αρχή, του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Θα τον βλέπουμε, βέβαια… τον νου του! Τον νου του», είπε αρχικά.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας «ψωνίζει» πάρα πολύ από την εκπομπή μας. Και να σας πω και κάτι; Ψωνίζει και άτομα που δεν ξέρετε. Δηλαδή, μη κοιτάτε αυτά που έχετε μάθει. Έχετε μάθει όσα φαίνονται. Άλλα δεν τα έχετε μάθει, κι άλλα έχει προσπαθήσει και δεν τα έχει καταφέρει. Παιδιά είμαστε η αγαπημένη του εκπομπή τώρα. Τι να λέμε, είναι φανερό» ανέφερε χιουμοριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

