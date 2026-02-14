Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

Η Σίσσυ Χρηστίδου καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και έστειλε τις ευχές της στα ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz.

«Καλημέρα και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους να πούμε. Εδώ καρδούλες, καρδούλες, αγάπες, κόκκινα κραγιόν, είπαμε να το τιμήσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Καλά μη φανταστείτε, αλλά για τους υπόλοιπους. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Είναι η γιορτή της αγάπης παιδιά γενικά. Και όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα. Έχεις αγάπη από πάρα πολλούς».