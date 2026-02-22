Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της προσπάθειας εισβολής στο Μαρ-α-Λάγκο

Το όπλο που έφερε ο δράστης.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ ταυτοποίησαν τον άνδρα που σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στο Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ως τον 21χρονο Όστιν Τάκερ Μάρτιν.

Νωρίτερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο άνδρας, από τη Βόρεια Καρολίνα, είχε δηλωθεί αγνοούμενος πριν από λίγες ημέρες από την οικογένειά του.

Οι πράκτορες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν όταν προσπάθησε να «εισέλθει παράνομα σε μια απαγορευμένη περιοχή» στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με την μυστική υπηρεσία, ο 21χρονος σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής όταν του είπαν να ρίξει το όπλο και μια φιάλη αερίου.

Πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό

Ο σερίφης της κομητείας Palm Beach δήλωσε ότι όταν η ασφάλεια πήγε να ερευνήσει, βρήκε έναν λευκό άνδρα που κουβαλούσε ένα δοχείο βενζίνης και ένα κυνηγετικό όπλο.

Η ασφάλεια διέταξε τον άνδρα να τα αφήσει κάτω. Αυτός άφησε τότε κάτω το δοχείο και σήκωσε το κυνηγετικό όπλο σε θέση βολής.

Σε εκείνο το σημείο, οι πράκτορες πυροβόλησαν με τα όπλα τους για να «εξουδετερώσουν την απειλή», δήλωσε ο σερίφης.

Ο ειδικός πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Rafael Barros, ανέφερε ότι δύο ειδικοί πράκτορες συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο Barros συμπλήρωσε ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε και ότι ο πρόεδρος δεν βρισκόταν στη Φλόριντα εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο δράστης βρισκόταν στη βόρεια πύλη του Μαρ-α-Λάγκο, και έφερε μία καραμπίνα και ένα δοχείο βενζίνης.

Η ανακοίνωση της Μυστικής Υπηρεσίας για το περιστατικό. Χ/Anthony Guglielmi

«Τρελός οπλισμένος με όπλο»

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε τα πρώτα του σχόλια για το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, όπου αξιωματικοί ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν οπλισμένο άνδρα.

«Στη μέση της νύχτας, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί κοιμόντουσαν, η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με όπλο και καύσιμα, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

