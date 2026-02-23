Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

Ολλανδοί νευροεπιστήμονες από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (AUMC) έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη: κάθε εγκυμοσύνη αφήνει ένα μοναδικό αποτύπωμα στη δομή του εγκεφάλου μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του ιατρικού κέντρου, αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης αλλά και κατά τη διάρκεια της δεύτερης, και αυτές οι αλλαγές βοηθούν τις γυναίκες να φροντίζουν περισσότερα παιδιά πιο αποτελεσματικά.

Η καθηγήτρια του AUMC, Ελσελίνα Χόεκζεμα, η οποία ηγήθηκε της μελέτης, εξήγησε: «Έχουμε δείξει για πρώτη φορά ότι η δομή του εγκεφάλου των γυναικών αλλάζει σημαντικά όχι μόνο κατά την πρώτη εγκυμοσύνη, αλλά και κατά τη διάρκεια της δεύτερης». Η ερευνήτρια σημείωσε: «Αυτές οι αλλαγές είναι ταυτόχρονα πολύ παρόμοιες και όμως μοναδικές στη φύση τους». Πρόσθεσε δε ότι: «Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάθε εγκυμοσύνη αφήνει ένα μοναδικό αποτύπωμα στον εγκεφαλικό ιστό».

Πώς εξελίχθηκε το πείραμα

Κατά τη διάρκεια του πειράματος, οι επιστήμονες παρατήρησαν 110 γυναίκες χωρισμένες σε τρεις ομάδες:

-εκείνες που περίμεναν το πρώτο τους παιδί,

-εκείνες που περίμεναν το δεύτερο και

-εκείνες που δεν είχαν μείνει ποτέ έγκυες.

Χρησιμοποιώντας μαγνητική τομογραφία, οι ερευνητές αξιολόγησαν τον όγκο της λευκής και της φαιάς ουσίας, τη δραστηριότητα διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου και παρακολούθησαν τις αλλαγές σε διάστημα αρκετών ετών.

Η πρώτη μελέτη της ομάδας του Hoekzema έδειξε ήδη ότι η εγκυμοσύνη μεταβάλλει τα νευρωνικά κυκλώματα που είναι υπεύθυνα για την αυτογνωσία, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την κατάσταση ηρεμίας. Νέα δεδομένα επιβεβαίωσαν αυτά τα ευρήματα και πρόσθεσαν περαιτέρω λεπτομέρειες: κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης εγκυμοσύνης, οι αλλαγές επηρεάζουν διαφορετικές περιοχές του φλοιού, που σχετίζονται με τις αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα και την ικανότητα συγκέντρωσης. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος προσαρμόζεται στη φροντίδα πολλών παιδιών ταυτόχρονα.

Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου που συσχετίζονται με την ανάπτυξη της επιλόχειας κατάθλιψης και τη δημιουργία του δεσμού μητέρας-παιδιού. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στην ανάπτυξη μεθόδων για την πρόληψη της κατάθλιψης και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των γυναικών μετά τον τοκετό. Η παρούσα εργασία ανοίγει νέους ορίζοντες στην κατανόηση της νευροπλαστικότητας και της μοναδικής ικανότητας του γυναικείου σώματος να προσαρμόζεται στη μητρότητα.

Διαβάστε επίσης