Απόκριες 2026: Ξεφάντωμα και διασκέδαση σε όλη την Ελλάδα

Snapshot Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές συμμετείχαν στην πεντάωρη μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα γεμάτο χορό, μουσική και σατιρικό πνεύμα.

Στην Αθήνα, οι αποκριάτικες εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και πάρτι στην πλατεία Συντάγματος και την πλατεία Κοτζιά, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας και τοπικών συλλόγων.

Η Ξάνθη φιλοξένησε χιλιάδες επισκέπτες και 30 πολιτιστικούς συλλόγους στην καρναβαλική παρέλαση, που συνεχίστηκε με μεγάλο πάρτι μπροστά από το γήπεδο του ΑΟΞ και σε τοπικά στέκια.

Στο Ρέθυμνο, πάνω από 10.000 καρναβαλιστές σε 32 ομάδες και 27 άρματα παρέλασαν στους κεντρικούς δρόμους, υπό καλές καιρικές συνθήκες και με έντονο κέφι.

Στη Νάουσα αναβίωσε το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» με ξενάγηση, «προσκύνημα» στο Δημαρχείο, χορό, τραγούδια και παραδοσιακή μουσική συναυλία στην Πλατεία Καρατάσου.

Σε ρυθμούς καρναβαλιού «χόρεψε» όλη η Ελλάδα την Κυριακή, την τελευταία ημέρα της Αποκριάς, με μικρούς και μεγάλους να μεταμφιέζονται και να ξεφαντώνουν σε κάθε γωνιά της χώρας.

Από την Πάτρα μέχρι την Ξάνθη και από την Αθήνα μέχρι το Ρέθυμνο, η μουσική και ο χορός κυριάρχησαν στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων, ενώ τοπικά έθιμα αναβίωσαν και σε άλλη μέρη της χώρας, όπως στη Νάουσα και τον Τύρναβο.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές στην Πάτρα

Η μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, με τους 50.000 καρναβαλιστές να προσφέρουν απλόχερα ένα ανεπανάληπτο θέαμα, όπου κυριαρχούσε το εντυπωσιακό μείγμα χαράς, διασκέδασης και δημιουργίας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές από την Πάτρα, την Ελλάδα, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό, έδωσαν το τελευταίο μεγάλο ραντεβού για να αποχαιρετίσουν το καρναβάλι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Στιγμές ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπου με «σύμμαχο» έναν ηλιόλουστο καιρό, χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, ενώ την ίδια ώρα, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους.

Άρμα στο καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Οι καρναβαλιστές, φορώντας στολές με εντυπωσιακά χρώματα και εξαιρετική αισθητική, χιούμορ, ακατάπαυστη χορευτική διάθεση, φαντασία, πρωτοτυπία και σατιρικό πνεύμα, δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό μείγμα εξωστρέφειας και καρναβαλικού πολιτισμού.

Καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Στην κορυφή της παρέλασης βρίσκονταν τα μέλη της δημοτικής μουσικής, παιανίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, μαζί τα μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, τους εθελοντές του πατρινού καρναβαλιού, τις μαζορέτες και τους εκπροσώπους συλλόγων σοκολατοριχτών.

Καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Αμέσως μετά η ακολουθία του βασιλιά καρνάβαλου, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο, έδωσαν την καλλιτεχνική διάσταση στην παρέλαση, μαζί με την κριτική - σατιρική τους πινελιά, εκπέμποντας ταυτόχρονα τα ξεχωριστά μηνύματά τους.

Μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. Eurokinissi

Στο άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρίφαλα η βασίλισσα του καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης.

Παράλληλα, το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας, μαζί με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και την κουστωδία των «στρατηγών» και «πρέσβεων» του πατρινού καρναβαλιού, έδιναν με τη δυναμική τους παρουσία γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.

Στη συνέχεια, το ορμητικό «ποτάμι» του κεφιού, του ενθουσιασμού, του αυθορμητισμού, της σάτιρας και της ανατροπής των 50.000 καρναβαλιστών παρέσυρε όλους σε μια ξεχωριστή διασκέδαση.

Στην μεγάλη παρέλαση, τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους και τις τροχήλατες κατασκευές τους πρόσφεραν εικόνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου τήρησαν για μία ακόμη χρονιά το έθιμο, αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.

Γλέντι στην πλατεία Συντάγματος

Μουσική, χορός, κέφι και ρυθμός κυριάρχησαν στην καρναβαλική παρέλαση, με την οποία κορυφώθηκαν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα. Το ραντεβού είχε δοθεί στην πλατεία Συντάγματος στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να υποδέχεται μικρούς και μεγάλους.

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Η Αθήνα ξέρει να γιορτάζει. Η δύναμή της είναι οι άνθρωποί της κι αυτό φάνηκε απόψε».

Η πομπή με τους καρναβαλιστές διέσχισε την Ερμού και την Αιόλου, με προορισμό την πλατεία Κοτζιά. Στη διαδρομή τον ρυθμό έδιναν μπάντες κρουστών, τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia και ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος».

Το κέφι και ο χορός συνεχίστηκαν στην πλατεία Κοτζιά, όπου στήθηκε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με ζωντανή μουσική και με οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά.

Όλη την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Χιλιάδες κόσμου στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στην Ξάνθη

Ντόπιοι και επισκέπτες κατέκλυσαν και την πόλη της Ξάνθης την Κυριακή, δίνοντας δυναμικό «παρών» και στη φετινή διοργάνωση, συμμετέχοντας στην παρέλαση, χορεύοντας και διασκεδάζοντας.

Χιλιάδες επισκέπτες βρέθηκαν από νωρίς στους κεντρικούς δρόμους για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό θέαμα. Φέτος, στην παρέλαση συμμετείχαν 30 πολιτιστικοί σύλλογοι με εντυπωσιακές, σατιρικές αλλά και άκρως επίκαιρες στολές.

Μετά το πέρας της παρέλασης, το σκηνικό της γιορτής άλλαξε τοποθεσία και το καθιερωμένο, μεγάλο πάρτι μεταφέρθηκε μπροστά από το γήπεδο του ΑΟΞ και στα στέκια των συλλόγων, με το γλέντι να συνεχίζεται αμείωτο μέχρι αργά το βράδυ. Μια γιορτή που είχε ξεκινήσει ήδη από το βράδυ του Σαββάτου με τη μαζική νυχτερινή παρέλαση, κρατώντας την πόλη “ξύπνια” μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πλημμύρισαν» με καρναβαλιστές και κόσμο οι δρόμοι του Ρεθύμνου

Πάνω από 10.000 καρναβαλιστές σε συνολικά 32 ομάδες και 27 άρματα, παρέλασαν στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης του Ρεθύμνου! Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσε ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης στη μία μετά το μεσημέρι και τα πληρώματα ξεκίνησαν από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

Ο καιρός ήταν σύμμαχος στη φετινή διοργάνωση και το ρεθεμνιώτικο καρναβάλι ολοκληρώθηκε με αστείρευτο κέφι από τους χιλιάδες καρναβαλιστές που συμμετείχαν στη μεγάλη παρέλαση.

Εντυπωσιακή καρναβαλική παρέλαση στον Τύρναβο

Εντυπωσιακές ήταν και φέτος οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Τύρναβο.

Πλήθος κόσμου ξεφάντωσε την Κυριακή στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακή καρναβαλική παρέλαση.

Χορός, διασκέδαση και κέφι ήταν τα συστατικά της κορύφωσης των φετινών Απόκρεων στον Τύρναβο, όπου κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κεντρικής Ελλάδας που έλκει πλήθος κόσμου από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο.

Παραδοσιακό δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» στη Νάουσα

Επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν την Κυριακή και στη Νάουσα για να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες».

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί στο παραδοσιακό κτήριο του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες», στο πρώην σησαμοτριβείο «Μάκη», στην περιοχή «Μπατάνια», όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναφορά στην ιστορία του εθίμου, καθώς και ξενάγηση στον χώρο.

Στη συνέχεια, στο Δημαρχείο Νάουσας έγινε το καθιερωμένο «προσκύνημα». Τέσσερα μπουλούκια -ένα του Ομίλου «Νταβέλης» και τρία του Ομίλου «Γενίτσαροι και Μπούλες»- έλαβαν διαδοχικά την άδεια από τον Δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη, προκειμένου να ακολουθήσουν την καθορισμένη διαδρομή τους στην πόλη.

Το παραδοσιακό αποκριάτικο δρώμενο «Γενίτσαροι και Μπούλες» στη Νάουσα ΑΠΕ-ΜΠΕ - Δήμος Νάουσας

Το απόγευμα, στην Πλατεία Αλωνίων, πραγματοποιήθηκε το συγκινητικό «βγάλσιμο» του «πρόσωπου», μία από τις κορυφαίες στιγμές της Αποκριάς της Νάουσας. Ακολούθησε χορός με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια, ενώ στο πιο κατανυκτικό μέρος του εθίμου, από τα Αλώνια έως τον Στραβό Πλάτανο, τα παιδιά και οι συνοδοί των μπουλουκιών τραγούδησαν τις παραδοσιακές πατινάδες, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.

Στην Πλατεία Καρατάσου πραγματοποιήθηκε αποκριάτικη μουσική συναυλία και παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική μπάντα «Macho Band», δίνοντας ζωντάνια και παλμό στην εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης.

Πλήθους κόσμου που συνόδευε τα μπουλούκια - Νάουσα ΑΠΕ-ΜΠΕ - Δήμος Νάουσας

