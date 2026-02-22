Ρέθυμνο: Οι αφανείς ήρωες του καρναβαλιού που διατηρούν την πόλη καθαρή - Βίντεο
Τα συνεργεία του Δήμου Ρεθύμνης βρίσκονται ήδη στους δρόμους
Το καρναβάλι στο Ρέθυμνο έφτασε στο τέλος του και το κέφι πλέον μεταφέρεται στην παραλιακή ζώνη της περιοχής.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η δουλειά των ανθρώπων του δήμου Ρεθύμνου ολοκληρώθηκε, αφού πρέπει να καθαριστούν οι δρόμοι.
