Ολοκληρώθηκε το καρναβάλι της Πάτρας: Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές παρέλασαν στους δρόμους

Η μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού διήρκεσε περισσότερες από πέντε ώρες, με τους 50.000 καρναβαλιστές να προσφέρουν απλόχερα ένα ανεπανάληπτο θέαμα, όπου κυριαρχούσε το εντυπωσιακό μείγμα χαράς, διασκέδασης και δημιουργίας.

Χιλιάδες καρναβαλιστές από την Πάτρα, την Ελλάδα, αλλά ακόμα και από το εξωτερικό, έδωσαν το τελευταίο μεγάλο ραντεβού για να αποχαιρετίσουν το καρναβάλι την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον Μώλο της Αγίου Νικολάου.

Στιγμές ομορφιάς και ανεξάντλητου κεφιού ξετυλίχτηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπου με «σύμμαχο» έναν ηλιόλουστο καιρό, χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης, ενώ την ίδια ώρα, περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού», έδωσαν τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό τους.

Άρμα στο καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Οι καρναβαλιστές, φορώντας στολές με εντυπωσιακά χρώματα και εξαιρετική αισθητική, χιούμορ, ακατάπαυστη χορευτική διάθεση, φαντασία, πρωτοτυπία και σατιρικό πνεύμα, δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ένα μοναδικό μείγμα εξωστρέφειας και καρναβαλικού πολιτισμού.

Καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Στην κορυφή της παρέλασης βρίσκονταν τα μέλη της δημοτικής μουσικής, παιανίζοντας αποκριάτικους σκοπούς, μαζί τα μέλη των ΔΣ της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, της γνωμοδοτικής και κριτικής επιτροπής, τους εθελοντές του πατρινού καρναβαλιού, τις μαζορέτες και τους εκπροσώπους συλλόγων σοκολατοριχτών.

Καρναβάλι Πάτρας. Eurokinissi

Αμέσως μετά η ακολουθία του βασιλιά καρνάβαλου, με τα άρματα του Δήμου Πατρέων που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο, έδωσαν την καλλιτεχνική διάσταση στην παρέλαση, μαζί με την κριτική - σατιρική τους πινελιά, εκπέμποντας ταυτόχρονα τα ξεχωριστά μηνύματά τους.

Μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. Eurokinissi

Στο άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρίφαλα η βασίλισσα του καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, έδινε χορεύοντας τον τόνο της διασκέδασης.

Παράλληλα, το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας, μαζί με εκπροσώπους ιστορικών πληρωμάτων και την κουστωδία των «στρατηγών» και «πρέσβεων» του πατρινού καρναβαλιού, έδιναν με τη δυναμική τους παρουσία γνήσιο καρναβαλικό χρώμα.

Στη συνέχεια, το ορμητικό «ποτάμι» του κεφιού, του ενθουσιασμού, του αυθορμητισμού, της σάτιρας και της ανατροπής των 50.000 καρναβαλιστών παρέσυρε όλους σε μια ξεχωριστή διασκέδαση.

Στην μεγάλη παρέλαση, τα πληρώματα του «Κρυμμένου Θησαυρού» που συνοδεύτηκαν από τα άρματά τους και τις τροχήλατες κατασκευές τους πρόσφεραν εικόνες μοναδικής ομορφιάς, ενώ τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου τήρησαν για μία ακόμη χρονιά το έθιμο, αποχαιρετώντας τους θεατές με την πιο γλυκιά καρναβαλική γεύση.

