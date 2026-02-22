Πάτρα: Χειροπέδες σε 20χρονους διακινητές ναρκωτικών - Βρέθηκαν χάπια με λογότυπο «Trump»

Σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών διακινούνται στην πόλη κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού

Πάτρα: Χειροπέδες σε 20χρονους διακινητές ναρκωτικών - Βρέθηκαν χάπια με λογότυπο «Trump»
Σημαντικό «χτύπημα» στη διακίνηση ναρκωτικών ουσικών κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού της Πάτρας κατάφερε η Αστυνομία, συλλαμβάνοντας δύο νεαρά άτομα ηλικίας 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι δύο νεαροί κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχουν στην κατοχή τους αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 30 γραμμαρίων, συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων, καθώς δύο συσκευασίες με χαπάκια Εcstasy τα οποία μάλιστα είχαν λογότυπο «Trump».

Οι δύο 25χρονοι κρατούνται και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών.

