Εορτολόγιο 23 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Πολυκάρπου Ιερομάρτυρος και του Οσίου Πολυχρονίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης
O Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
  • Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Πολύκαρπος (80 - 23 Φεβρουαρίου 167) ήταν επίσκοπος Σμύρνης στο δεύτερο αιώνα μ.Χ.. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο στις 23 Φεβρουαρίου του 167 και αναγνωρίστηκε ως άγιος από την Ορθόδοξη και την Καθολική, την Λουθηρανική και την Αγγλικανική εκκλησία. Είναι ο πολιούχος Άγιος της Σμύρνης.

Δεν είναι βέβαιο αν μαθήτευσε κοντά στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Πάντως όπως μας πληροφορεί ο Ειρηναίος Λυών, τοποθετήθηκε επίσκοπος στη Σμύρνη από αποστόλους. Σημαντική ήταν για τον ίδιο η γνωριμία του με τον Ιγνάτιο Αντιοχείας από τον οποίο είχε λάβει προσωπική επιστολή, στην οποία τον εγκωμίαζε και τον συμβούλευε. Η έριδα περί τον εορτασμό του Πάσχα που είχε ανακύψει ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και τις Μικρασιατικές Εκκλησίες ήταν μια ευκαιρία για τον Πολύκαρπο να μεσολαβήσει με διάθεση καταλλαγής. Θα επισκεφθεί λοιπόν τη Ρώμη μετά τις αρχές του 155, οπότε και έγινε επίσκοπος Ρώμης ο Ανίκητος. Αν και δεν επιτεύχθηκε μεταξύ του Πολύκαρπου και του Ανίκητου Ρώμης συμφωνία, εντούτοις χωρίσθηκαν οι δύο άντρες «εν αγάπη και με τη συναίσθηση ότι διαφορά σε θέματα νηστείας εκφράζει την ενότητα στην πίστη».

Μαρτύρησε ηλικιωμένος στο στάδιο της Σμύρνης κατά τον διωγμό του Μάρκου Αυρηλίου το 167/168 μ.Χ. ή 155/156. Η Σύναξη του Αγίου Πολυκάρπου ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε

Τήν κλῆσιν τοῖς ἔργοις σου, ἐπισφραγίσας σοφέ, ἐλαία κατάκαρπος, ὤφθης ἐν οἴκῳ Θεοῦ, Πολύκαρπε ἔνδοξε∙ σύ γαρ ως Ἱεράρχης, καί στερρός Ἀθλοφόρος, τρέφεις τήν Ἐκκλησίαν, λογικῇ εὐκαρπίᾳ, πρεσβεύων Ἱερομάρτυς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Καμία υποχώρηση σε εδάφη

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

04:44WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Ύψιστη προτεραιότητα» η ανάπτυξη των πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που θα δουλέψουν σήμερα

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η Ουάσινγκτον προτρέπει τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

02:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: 214 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία ξεκίνησαν απεργία πείνας

01:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας με επιχορήγηση 17.500 ευρώ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Καληδονία: Νεκρός 55χρονος σέρφερ μετά από επίθεση καρχαρία

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σερβία: Επεισόδια στο ντέρμπι Ερυθρού Αστέρα – Παρτίζαν πριν και κατά τη διάρκεια του ματς

23:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google DeepMind: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σκέφτεται όπως ο άνθρωπος μέσα σε 8 χρόνια

23:45WHAT THE FACT

Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοικτά της Ρόδου

23:37WHAT THE FACT

NASA: Η γιγαντιαία δομή που «σκίζει» την Αφρική στα δύο – Ένα γεωλογικό θαύμα δισεκατομμυρίων ετών

23:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

MIT: Επανάσταση στην παραγωγή – Τρισδιάστατη εκτύπωση ηλεκτρικών κινητήρων με κόστος μόλις 50 σεντς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Μεξικού σκότωσε βαρόνο των ναρκωτικών: Χάος σε Χαλίσκο και Μιτσοακάν - Επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Rasoul Namazi, ο Ιρανός καθηγητής για τη woke ατζέντα, το καθεστώς της Τεχεράνης, το Ισλάμ στην Ευρώπη και τους Έλληνες που φοβούνται μην χαρακτηριστούν εθνικιστές

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της προσπάθειας εισβολής στο Μαρ-α-Λάγκο - Έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Το πιθηκάκι έγινε... sold out: Ξεπούλησε το λούτρινο μετά τα viral βίντεο του μικρού Punch

04:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τελετή Λήξης γεμάτη λάμψη στην Αρένα της Βερόνα

11:12LIFESTYLE

Μαρία Χολίδου: Το μόνο δικαστήριο που παρίσταται η «δικηγόρος» είναι αυτό του Instagram

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μαρτυρία του περιπατητή που δέχθηκε επίθεση από λύκο: «Με βρήκε με τα δόντια στην πλάτη» - Βίντεο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε τον «νέο άξονα» που θα συνδέει Μεσόγειο με Ασία - Το «εξάγωνο συμμαχιών»

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ