Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

Ποιοι σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Αλλαγές σε δρομολόγια του τραμ λόγω εργασιών

Newsbomb

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται από σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, οι εργασίες της 4ης φάσης του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Έτσι, από σήμερα οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι εργασίες θα διαρκέσουν ως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου, επομένως θα διεξάγονται τις εξής ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
  • Κυριακή 1 – Πέμπτη 5 Μαρτίου
  • Κυριακή 8 – Πέμπτη 12 Μαρτίου
  • Κυριακή 15 – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43).
  • Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο: «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Αλλαγές σε δρομολόγια του Τραμ

Στη στάση Φιξ θα τερματίζουν τα δρομολόγια του Τραμ προς το Σύνταγμα από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 λόγω έργων.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, στη Γραμμή 6 του Τραμ “Πικροδάφνη – Σύνταγμα” τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη”.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις “Λ. Βουλιαγμένης”, “Ζάππειο” και “Σύνταγμα “.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Αλάσκα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη για τα Κούλουμα

08:37WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αυξημένη η στάθμη του ποταμού - «Εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε 28χρονη από το Σουδάν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Ξεφάντωμα και διασκέδαση σε όλη την Ελλάδα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Μεγάλη προσοχή στο πέταγμα του χαρταετού – Συμβουλές από τον ΔΕΔΔΗΕ

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Καθαρά Δευτέρα (23/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό ατύχημα στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι, 17 νεκροί

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

07:48LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές πετάνε χαρταετό και το MEGA αλλάζει ξανά τη βραδινή ζώνη

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξτε τον δικό σας παραδοσιακό, εξάγωνο χαρταετό - 4 απλά βήματα

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτές μέχρι το μεσημέρι οι αγορές σε Βαρβάκειο και Καπάνι για τα ψώνια τελευταίας στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια - «Τραμπούκο» τον αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση ζητά η ΝΕΑΡ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2027: Η αυτοδυναμία της ΝΔ, ο Δένδιας και ο γρίφος της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: «Τα καμιόνια έγιναν φέρετρα» - Ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο Newsbomb για την εκτέλεση των 200

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ