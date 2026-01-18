Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές του υπουργείου

Ένα βήμα προς την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής ετοιμάζεται να κάνει το υπουργείο Μεταφορών, καθώς, σύμφωνα με την Καθημερινή, αναμένεται να επιβληθούν αυστηρότερα πρόστιμα σε όσους μπαίνουν στα Mέσα Mαζικής Mεταφοράς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, χωρίς εισιτήριο.

Η σχετική διάταξη η οποία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ενσωματωθεί στο ερανιστικό νομοσχέδιο που σύντομα θα βγει σε διαβούλευση. Η διάταξη δεν φαίνεται να έχει «κλειδώσει», ωστόσο το υπουργείο Μεταφορών φαίνεται ότι ετοιμάζεται να κάνει το βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τι ισχύει σήμερα με τα πρόστιμα

Σήμερα, στα ΜΜΜ της Αθήνας, εάν ένας επιβάτης δεν επιδείξει έγκυρο εισιτήριο στους αρμόδιους ελεγκτές, το πρόστιμο που προβλέπεται είναι 60πλάσιο της τιμής του, δηλαδή 72 ευρώ για όσους δικαιούνται κανονικό εισιτήριο ή 30 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο.

Τώρα, ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόστιμο θα αυξηθεί κατά σχεδόν 39% για τους δικαιούχους κανονικών εισιτηρίων, δηλαδή στα 100 ευρώ και κατά 66,6% για τους δικαιούχους μειωμένων εισιτηρίων, δηλαδή στα 50 ευρώ. Παρόλα αυτά, ο παραβάτης θα έχει την δυνατότητα να μειώσει το πρόστιμο κατά 50%, εάν αγοράσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών εντός μιας συγκεκριμένης προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία που επιβλήθηκαν.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να προσληφθούν και ιδιώτες ελεγκτές, καθώς φαίνεται πως ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να αναθέσει αυτή την δραστηριότητα σε τρίτους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.