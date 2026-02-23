Διακοπές ρεύματος την Καθαρά Δευτέρα (23/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Καθαρά Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/2/2026 8:00:00 πμ
23/2/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝ. ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Χ. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
199
Λειτουργία
23/2/2026 1:00:00 μμ
23/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
201
Λειτουργία
23/2/2026 1:00:00 μμ
23/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ έως : ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ 35 - 37 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
200
Λειτουργία