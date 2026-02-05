Σοβαρό εργατικό ατύχημα για νεαρό εργάτη σε βιομηχανία στα Οινόφυτα

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (5/2) σε βιομηχανία στα Οινόφυτα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, 23χρονος εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα κάτω του άκρα καταπλακώθηκαν από βαριά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο τραυματίας διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και διασωληνώθηκε προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγγελθεί ακόμη δύο σοβαρά συμβάντα στην περιοχή της Βοιωτίας, εκ των οποίων το ένα δυστύχημα, με θύματα εργαζομένους σε μεγάλες βιομηχανίες και τα Εργατικά Κέντρα ζητούν τα αυτονόητα:

«Αύξηση των ελέγχων και των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, πριν θρηνήσουμε το επόμενο θύμα!

Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τα οποία θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτα και να τηρούνται απαρέγκλιτα, δυστυχώς και εκ των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ότι είτε είναι ανεπαρκή είτε δεν υπάρχουν καθόλου, καθώς δε γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, αφού όπως αναφέρουν είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες της Τεχνικής και Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας».

