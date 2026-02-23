Καθαρά Δευτέρα: Μεγάλη προσοχή στο πέταγμα του χαρταετού – Συμβουλές από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμβουλεύει τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να πετάξουν τον χαρταετό τους κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Χαρταετός
Πέταγμα χαρταετού
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι αποφασίσουν να τιμήσουν το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας, και πετάξουν τον χαρταετό τους, καθώς ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προειδοποιεί για σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η εταιρεία συμβουλεύει τους πολίτες να μην επιχειρήσουν να πετάξουν τον χαρταετό τους κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια, καθώς πέραν του σοβαρού κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ενδέχεται να προκληθεί διακοπή ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Αναλυτικά οι συμβουλές του ΔΕΔΔΗΕ:

Συγκεκριμένα, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, ο ΔΕΔΔΗΕ συμβουλεύει:

Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας:

  1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα
  2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε πάνω σε ικριώματα ή στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ:

  • μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 800 400 4000 και 11500 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών)
  • μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp
  • μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr

ή

  • επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής

Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει πως θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις υπηρεσίες του, για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών.

