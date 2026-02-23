Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

Δραματική παραμένει η κατάσταση λίγες μέρες μετά τον θάνατο του δίχρονου Ντομένικο, του παιδιού που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στη Νάπολη.

Τα λόγια τη μητέρας του συγκινούν, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει από μόνοι τους έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και σαν να μην έφταναν όλα αυτά επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την οδυνηρή κατάσταση προσπαθώντας να μαζέψουν χρήματα για δήθεν αρωγή της οικογένειας του παιδιού.

Ο Ντομένικο είχε υποβληθεί πριν από 2 μήνες σε μεταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης. Το όργανο είχε φτάσει από το Μπολτσάνο φέροντας σοβαρές βλάβες.

Sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato morto ieri a Napoli, sarà eseguita l'autopsia. Intanto sono stati sequestrati i cellulari ai sei sanitari già indagati, ai quali potrebbero presto aggiungersene altri

Il servizio di Anna Maria Caresta #GR1 pic.twitter.com/y6Qz6ujRf1 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 22, 2026

Τι λέει η μητέρα του

Η Πατρίσια Μερκολίνο, μητέρα του Ντομένικο, του αγοριού που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς με βλάβη στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης και πέθανε αφού υποβλήθηκε σε Εξωσωματική Οξυγόνωση Μεμβράνης (ECMO) για μέρες , δεν κρύβει τον θυμό της. Και το κάνει αυτό θυμούμενη τον γιο της. Και απαιτώντας δικαιοσύνη μιλώντας σε μεγάλες εφημερίδες. «Το χαμόγελό του είναι ένα και θα το κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε στιγμή με τον Ντομένικο ήταν μοναδική, ξεχωριστή. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη και αλήθεια. Μας ξεγέλασαν, μας είπαν ψέματα για πολύ καιρό, κρύβοντας τα πάντα», είπε στην Il Messaggero. «Δεν έπρεπε να υποφέρει άλλο. Δεν είχε μείνει τίποτα να κάνουμε. Έμεινα δίπλα του μέχρι που έκλεισε το μηχάνημα».

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι μπορεί να μίλησε ή να έδωσε τα χέρια με άτομα που εμπλέκονταν στην έρευνα για την αποτυχημένη μεταμόσχευση, απάντησε: «Σίγουρα μίλησα μαζί τους, έδωσα τα χέρια. Αλλά έχω καθαρή συνείδηση, αυτοί όχι. Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται που με κοιτάζουν στα μάτια, όχι εγώ». Και πάλι: «Απλώς νιώθω αηδία. Όχι για αυτό που μου έκαναν, αλλά για τον γιο μου».

Το ίδρυμα Domenico για να «βοηθήσει τα θύματα ιατρικής αμέλειας και τα παιδιά που περιμένουν μεταμοσχεύσεις»

Οι γονείς του Ντομένικο είπαν στα αδέρφια του ότι δεν θα γυρίσει πίσω. «Ναι. Τους είπαμε ότι ο μικρός τους αδερφός δεν θα γυρίσει σπίτι. Αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να τους προστατεύσω από όλα αυτά», εξηγεί η γυναίκα. «Κανείς δεν θα φέρει πίσω τον γιο μου. Αλλά τη Δευτέρα», προσθέτει, «ενώπιον συμβολαιογράφου, θα συστήσουμε μια επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων που θα φέρει το όνομά του. Ο Σύνδεσμος Ντομένικο, μετά το Ίδρυμα Ντομένικο Καλίντο. Για να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, ξεκινάμε έτσι. Και σας ζητώ: να είστε προσεκτικοί με τις ψεύτικες σελίδες. Έχω δει πάρα πολλές απάτες στο διαδίκτυο».

Και η αλήθεια είναι ότι μετά τον τραγικό θάνατο του μικρού αγοριού, οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κάποιοι έχουν κλέψει φωτογραφίες του Ντομένικο και της μητέρας του, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινώντας δήθεν εράνους, προφανέστατα εν αγνοία τους. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν κυκλοφορήσει κυρίως σε πλατφόρμες όπως το TikTok, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Σύμφωνα με την δυστυχισμένη μητέρα, πάντως, τα έσοδα του ιδρύματος, που σκοπεύουν να συστήσουν, θα χρησιμοποιηθούν «για να βοηθήσουν θύματα ιατρικής αμέλειας και παιδιά που περιμένουν μεταμοσχεύσεις . Αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν άλλους γονείς που βρίσκονται σε έναν παρόμοιο εφιάλτη. Για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Il caso del piccolo Domenico, la mamma: "Non succeda più a un altro bambino".#DentrolaNotizia pic.twitter.com/jzkyTbDlYT — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) February 19, 2026

Ξεκίνησε εσωτερική έρευνα

Η Πατρίσια δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη την 23η Δεκεμβρίου. Της είπαν αμέσως ότι η μεταμόσχευση είχε αποτύχει. Αλλά για μέρες, την κρατούσαν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς λόγους. «Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: "Κυρία, υπάρχει πρόβλημα. Η καρδιά δεν λειτουργεί". Ήμουν θυμωμένη εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου εξήγησαν ότι θα υποβαλλόταν σε ECMO (τη συσκευή που αντικαθιστά την καρδιακή λειτουργία) και ότι θα γραφόταν στη λίστα για νέα μεταμόσχευση. Αλλά όπως επαναλαμβάνω τις τελευταίες ημέρες, αυτό που συνέβη δεν πρέπει

να αμαυρώσει το όνομα ολόκληρου του νοσοκομείου Monaldi, ούτε του τμήματος όπου νοσηλεύτηκε ο Domenico», εξηγεί η γυναίκα στη Repubblica.

«Και όταν το διάβασα, δεν πίστευα καν ότι ήταν ο γιος μου. Τότε ένας γιατρός μου είπε: "Συγγνώμη αν το μάθατε από τις εφημερίδες, αλλά έχω ξεκινήσει εσωτερική έρευνα και δεν μπορούσα να σας πω τίποτα". Δεν έκανα άλλες ερωτήσεις επειδή η προτεραιότητά μου ήταν να βρω μια καρδιά για τον Ντομένικο», λέει. «Δεν θα αποδώσω ευθύνες μέχρι να μάθω την αλήθεια. Αλλά κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Όποιος έκανε το λάθος θα πρέπει να ζητήσει συγχώρεση από τον Ντομένικο. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Τώρα, πραγματικά, αρκετά».

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης τα κινητά τηλέφωνα 6 ατόμων έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Sequestrati i cellulari dei sei indagati per la morte di Domenico, il bimbo di due anni a cui era stato trapiantato a Napoli un cuore danneggiato. L'inviata #GR1 @elenapababaloni ha incontrato Patrizia Mercolino, mamma del piccolo pic.twitter.com/4bQ3jrlPzQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 22, 2026

Διαβάστε επίσης