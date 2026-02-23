Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

Ο Ντομένικο είχε υποβληθεί πριν από 2 μήνες σε μεταμόσχευση καρδιάς

Μάνος Χατζηγιάννης

Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

Ο μικρός Ντομένικο που έφυγε από τη ζωή 

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δραματική παραμένει η κατάσταση λίγες μέρες μετά τον θάνατο του δίχρονου Ντομένικο, του παιδιού που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στη Νάπολη.

Τα λόγια τη μητέρας του συγκινούν, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει από μόνοι τους έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας και σαν να μην έφταναν όλα αυτά επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την οδυνηρή κατάσταση προσπαθώντας να μαζέψουν χρήματα για δήθεν αρωγή της οικογένειας του παιδιού.

Ο Ντομένικο είχε υποβληθεί πριν από 2 μήνες σε μεταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης. Το όργανο είχε φτάσει από το Μπολτσάνο φέροντας σοβαρές βλάβες.

Τι λέει η μητέρα του

Η Πατρίσια Μερκολίνο, μητέρα του Ντομένικο, του αγοριού που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς με βλάβη στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης και πέθανε αφού υποβλήθηκε σε Εξωσωματική Οξυγόνωση Μεμβράνης (ECMO) για μέρες , δεν κρύβει τον θυμό της. Και το κάνει αυτό θυμούμενη τον γιο της. Και απαιτώντας δικαιοσύνη μιλώντας σε μεγάλες εφημερίδες. «Το χαμόγελό του είναι ένα και θα το κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε στιγμή με τον Ντομένικο ήταν μοναδική, ξεχωριστή. Δεν θέλω να ξεχαστεί. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη και αλήθεια. Μας ξεγέλασαν, μας είπαν ψέματα για πολύ καιρό, κρύβοντας τα πάντα», είπε στην Il Messaggero. «Δεν έπρεπε να υποφέρει άλλο. Δεν είχε μείνει τίποτα να κάνουμε. Έμεινα δίπλα του μέχρι που έκλεισε το μηχάνημα».

Σε ερώτηση αν πιστεύει ότι μπορεί να μίλησε ή να έδωσε τα χέρια με άτομα που εμπλέκονταν στην έρευνα για την αποτυχημένη μεταμόσχευση, απάντησε: «Σίγουρα μίλησα μαζί τους, έδωσα τα χέρια. Αλλά έχω καθαρή συνείδηση, αυτοί όχι. Αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται που με κοιτάζουν στα μάτια, όχι εγώ». Και πάλι: «Απλώς νιώθω αηδία. Όχι για αυτό που μου έκαναν, αλλά για τον γιο μου».

Το ίδρυμα Domenico για να «βοηθήσει τα θύματα ιατρικής αμέλειας και τα παιδιά που περιμένουν μεταμοσχεύσεις»

Οι γονείς του Ντομένικο είπαν στα αδέρφια του ότι δεν θα γυρίσει πίσω. «Ναι. Τους είπαμε ότι ο μικρός τους αδερφός δεν θα γυρίσει σπίτι. Αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να τους προστατεύσω από όλα αυτά», εξηγεί η γυναίκα. «Κανείς δεν θα φέρει πίσω τον γιο μου. Αλλά τη Δευτέρα», προσθέτει, «ενώπιον συμβολαιογράφου, θα συστήσουμε μια επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων που θα φέρει το όνομά του. Ο Σύνδεσμος Ντομένικο, μετά το Ίδρυμα Ντομένικο Καλίντο. Για να δημιουργήσουμε ένα ίδρυμα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, ξεκινάμε έτσι. Και σας ζητώ: να είστε προσεκτικοί με τις ψεύτικες σελίδες. Έχω δει πάρα πολλές απάτες στο διαδίκτυο».

mana-ntomeniko-napoli.jpg

Και η αλήθεια είναι ότι μετά τον τραγικό θάνατο του μικρού αγοριού, οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κάποιοι έχουν κλέψει φωτογραφίες του Ντομένικο και της μητέρας του, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινώντας δήθεν εράνους, προφανέστατα εν αγνοία τους. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν κυκλοφορήσει κυρίως σε πλατφόρμες όπως το TikTok, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Σύμφωνα με την δυστυχισμένη μητέρα, πάντως, τα έσοδα του ιδρύματος, που σκοπεύουν να συστήσουν, θα χρησιμοποιηθούν «για να βοηθήσουν θύματα ιατρικής αμέλειας και παιδιά που περιμένουν μεταμοσχεύσεις . Αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν άλλους γονείς που βρίσκονται σε έναν παρόμοιο εφιάλτη. Για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Ξεκίνησε εσωτερική έρευνα

Η Πατρίσια δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνη την 23η Δεκεμβρίου. Της είπαν αμέσως ότι η μεταμόσχευση είχε αποτύχει. Αλλά για μέρες, την κρατούσαν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς λόγους. «Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: "Κυρία, υπάρχει πρόβλημα. Η καρδιά δεν λειτουργεί". Ήμουν θυμωμένη εκείνη τη στιγμή. Αλλά μου εξήγησαν ότι θα υποβαλλόταν σε ECMO (τη συσκευή που αντικαθιστά την καρδιακή λειτουργία) και ότι θα γραφόταν στη λίστα για νέα μεταμόσχευση. Αλλά όπως επαναλαμβάνω τις τελευταίες ημέρες, αυτό που συνέβη δεν πρέπει
να αμαυρώσει το όνομα ολόκληρου του νοσοκομείου Monaldi, ούτε του τμήματος όπου νοσηλεύτηκε ο Domenico», εξηγεί η γυναίκα στη Repubblica.

«Και όταν το διάβασα, δεν πίστευα καν ότι ήταν ο γιος μου. Τότε ένας γιατρός μου είπε: "Συγγνώμη αν το μάθατε από τις εφημερίδες, αλλά έχω ξεκινήσει εσωτερική έρευνα και δεν μπορούσα να σας πω τίποτα". Δεν έκανα άλλες ερωτήσεις επειδή η προτεραιότητά μου ήταν να βρω μια καρδιά για τον Ντομένικο», λέει. «Δεν θα αποδώσω ευθύνες μέχρι να μάθω την αλήθεια. Αλλά κάποιος θα πρέπει να πληρώσει. Όποιος έκανε το λάθος θα πρέπει να ζητήσει συγχώρεση από τον Ντομένικο. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Τώρα, πραγματικά, αρκετά».

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης τα κινητά τηλέφωνα 6 ατόμων έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Αλάσκα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων σε Αττική και Θεσσαλονίκη για τα Κούλουμα

08:37WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αυξημένη η στάθμη του ποταμού - «Εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε 28χρονη από το Σουδάν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες 2026: Ξεφάντωμα και διασκέδαση σε όλη την Ελλάδα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Μεγάλη προσοχή στο πέταγμα του χαρταετού – Συμβουλές από τον ΔΕΔΔΗΕ

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Καθαρά Δευτέρα (23/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό ατύχημα στο Νεπάλ: Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι, 17 νεκροί

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

07:48LIFESTYLE

Οι παρουσιαστές πετάνε χαρταετό και το MEGA αλλάζει ξανά τη βραδινή ζώνη

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 4,3 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Φτιάξτε τον δικό σας παραδοσιακό, εξάγωνο χαρταετό - 4 απλά βήματα

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτές μέχρι το μεσημέρι οι αγορές σε Βαρβάκειο και Καπάνι για τα ψώνια τελευταίας στιγμής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

12:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τέλος οι βροχές, έρχεται ξηρή περίοδος -Πού θα φυσάει και θα πετάξουν οι χαρταετοί

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς θα απαντήσει σε μία αμερικανική επίθεση – Μία δολοφονία του Χαμενεΐ θα προκαλούσε παγκόσμια τζιχάντ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτός είναι ο δράστης που αποπειράθηκε να βιάσει το ανήμπορο κορίτσι - Χτύπησε ανελέητα τη μητέρα - Βίντεο

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα μεταφοράς: Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια - «Τραμπούκο» τον αποκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, παραίτηση ζητά η ΝΕΑΡ

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ - Τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Νάπολη - Θάνατος δίχρονου από κατεστραμμένη καρδιά: Συγκλονίζει η μητέρα του και ζητά δικαιοσύνη όσο επιτήδειοι στήνουν απάτες

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:40WHAT THE FACT

Συναγερμός στον Αμαζόνιο: Ταχύτατη εξάπλωση του «χρυσού μυδιού» απειλεί το οικοσύστημα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές 2027: Η αυτοδυναμία της ΝΔ, ο Δένδιας και ο γρίφος της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Σφοδρές ταραχές και επεισόδια μετά τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» – Έκκληση για ψυχραιμία από την πρόεδρο Σέινμπαουμ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: «Τα καμιόνια έγιναν φέρετρα» - Ο φωτορεπόρτερ Αριστοτέλης Σαρρηκώστας στο Newsbomb για την εκτέλεση των 200

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

08:18ΥΓΕΙΑ

Μοναδικά ευρήματα για την σχέση της εγκυμοσύνης με τον εγκέφαλο των γυναικών

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωριμία μέσω εφαρμογής κατέληξε σε εφιάλτη - «Έχω AIDS και μιλάω σε όλες για να σας κολλήσω» - Αποκλειστικό Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ