The Day After Tomorrow: Η Νέα Υόρκη ζει την «Εποχή των Παγετώνων»

Το σκηνικό που επικρατεί στη Νέα Υόρκη, θυμίζει εκείνο το απίστευτο σενάριο της ταινίας επιστημονικής φαντασίας The Day After Tomorrow, του 2004, όπου μία ξαφνική κλιματική αλλαγή πυροδοτεί μια νέα εποχή παγετώνων.

Η ιστορική καταιγίδα, που ονομάστηκε Winter Storm Hernando, πλήττει με σφοδρότητα τις βορειο-ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, με συνέπεια να έχουν παραλύσει τα πάντα.

New York Mayor Zohran Mamdani announced a travel ban and NYC's first school snow day since 2019 under blizzard warnings. Read more here: https://t.co/Xp3e9RNGB2 pic.twitter.com/jjXSgASDtb — The Associated Press (@AP) February 23, 2026

Το χιόνι, το πρωί της Δευτέρας έπεφτε με απίστευτους ρυθμούς από τη Νέα Υόρκη έως τη Μασαχουσέτη με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι τα ταξίδια σε αυτές τις περιοχές εξαιρετικά επικίνδυνα, εξαιτίας χιονοθύελλας και περιορισμένης ορατότητας.

Η χιονοθύελλα, που έφερε ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 60 μίλια ανά ώρα, προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στην ανατολική ακτή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για τις πέντε περιφέρειες, το Λονγκ Άιλαντ και αρκετές άλλες κομητείες. Ολόκληρη η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης ήταν απόκοσμα άδειοι, με εξαίρεση τα εκχιονιστικά μηχανήματα, καθώς η απαγόρευση μετακινήσεων — που ανακοινώθηκε στους Νεοϋορκέζους με μια ηχηρή ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα την Κυριακή το βράδυ — τέθηκε σε ισχύ από τις 9 μ.μ. της Κυριακής και συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit έχουν ανασταλεί, ενώ και οι σιδηροδρομικές γραμμές Long Island Railroad και NYC subway αντιμετωπίζουν ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας.

Πάνω από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ άλλες 9.000 πτήσεις καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης σημείωσαν τις περισσότερες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Το χιόνι ανάγκασε επίσης τα σχολεία της Νέας Υόρκης να κλείσουν, ενώ η προειδοποίηση για χιονοθύελλα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 6 μ.μ.