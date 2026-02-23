Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Ο Nathan Paulin ισορροπεί σε σκοινί μήκους 667 μέτρων πάνω από το Λινιόν στη Γενεύη

Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ «έσπασε» ο αθλητής του highline, Nathan Paulin ο οποίος βρέθηκε «στα σύννεφα» της γειτονιάς του Λινιόν στη Γενεύη, μετά το εντυπωσιακό εγχείρημα σε τεντωμένο σκοινί.

Ο αθλητής διέσχισε 667 μέτρα ισορροπώντας σε σκοινί που ήταν τεντωμένο ψηλά στον αέρα, χαρίζοντας ένα πραγματικά ιλιγγιώδες θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής παρακολούθησαν από κάτω και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε συλλογική και αξέχαστη.

https://www.instagram.com/p/DVENx8SDF1Q/

Η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Antigel Festival, μετατρέποντας για λίγη ώρα τον ουρανό της πόλης σε μία σκηνή γεμάτη αδρεναλίνη.

French world-record slackliner Nathan Paulin performs on an over 2,000-foot-long slackline, suspended over 220 feet in the air, as part of the Antigel Festival in Vernier, Switzerland. pic.twitter.com/3uB9ebXCU4 — ABC News (@ABC) February 23, 2026

Ποιος είναι ο Nathan Paulin

Ο Nathan Paulin είναι ένας από τους κορυφαίους highliners παγκοσμίως. Γεννημένος το 1994, ζει στο χωριό Le Reposoir στις Γαλλικές Άλπεις και ασχολείται με το slackline από το 2011, εξελισσόμενος γρήγορα σε διεθνές επίπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DVEWrCujINx/

Έχει καταρρίψει περισσότερα από δέκα παγκόσμια ρεκόρ, με κορυφαία επίδοση τη διάσχιση highline μήκους 2.240 μέτρων στο Mont Saint-Michel το 2022. Έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις σε εμβληματικά μνημεία, όπως ο Πύργος του Άιφελ, το Pont du Gard και ο Καθεδρικός Ναός της Ρουέν.

Ισορροπώντας ανάμεσα στον αθλητισμό και την τέχνη, συνεργάζεται και με τον χορογράφο Rachid Ouramdane, διευθυντή του Théâtre National de Chaillot. Aσχολείται με ορεινά σπορ όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία και trail running, που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής του προετοιμασίας.