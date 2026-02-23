Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Ο 32χρονος Nathan Paulin ισορρόπησε χαρίζοντας ένα ιλιγγιώδες θέαμα στους κατοίκους της πόλης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Ο Nathan Paulin ισορροπεί σε σκοινί μήκους 667 μέτρων πάνω από το Λινιόν στη Γενεύη

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ «έσπασε» ο αθλητής του highline, Nathan Paulin ο οποίος βρέθηκε «στα σύννεφα» της γειτονιάς του Λινιόν στη Γενεύη, μετά το εντυπωσιακό εγχείρημα σε τεντωμένο σκοινί.

Ο αθλητής διέσχισε 667 μέτρα ισορροπώντας σε σκοινί που ήταν τεντωμένο ψηλά στον αέρα, χαρίζοντας ένα πραγματικά ιλιγγιώδες θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής παρακολούθησαν από κάτω και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σε μια στιγμή που χαρακτηρίστηκε συλλογική και αξέχαστη.

https://www.instagram.com/p/DVENx8SDF1Q/

Η εντυπωσιακή αυτή διαδρομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Antigel Festival, μετατρέποντας για λίγη ώρα τον ουρανό της πόλης σε μία σκηνή γεμάτη αδρεναλίνη.

stigmiotypo-o8onhs-2026-02-23-144142.jpg
stigmiotypo-o8onhs-2026-02-23-144148.jpg

Ποιος είναι ο Nathan Paulin

Ο Nathan Paulin είναι ένας από τους κορυφαίους highliners παγκοσμίως. Γεννημένος το 1994, ζει στο χωριό Le Reposoir στις Γαλλικές Άλπεις και ασχολείται με το slackline από το 2011, εξελισσόμενος γρήγορα σε διεθνές επίπεδο.

https://www.instagram.com/reel/DVEWrCujINx/

Έχει καταρρίψει περισσότερα από δέκα παγκόσμια ρεκόρ, με κορυφαία επίδοση τη διάσχιση highline μήκους 2.240 μέτρων στο Mont Saint-Michel το 2022. Έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις σε εμβληματικά μνημεία, όπως ο Πύργος του Άιφελ, το Pont du Gard και ο Καθεδρικός Ναός της Ρουέν.

Ισορροπώντας ανάμεσα στον αθλητισμό και την τέχνη, συνεργάζεται και με τον χορογράφο Rachid Ouramdane, διευθυντή του Théâtre National de Chaillot. Aσχολείται με ορεινά σπορ όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, ορειβασία και trail running, που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής του προετοιμασίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαρταετοί: Πώς βοήθησαν τη μετεωρολογία - Η εξήγηση Ζιακόπουλου

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας - Χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι για την παρασκευή

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Καταγγελίες ότι χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ