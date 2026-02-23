Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας - Χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι για την παρασκευή

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου κατακλύστηκε από κόσμο σήμερα

Η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας στο Περιστέρι

Eurokinissi
Η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας παρασκευάστηκε σήμερα στο Περιστέρι, η οποία καλύπτει πολλά τετραγωνικά μέτρα.

Την παρασκευή της ανέλαβε η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον δήμο Περιστερίου, ενώ το Εκθεσιακό Κέντρο της πόλης, κατακλύστηκε σήμερα από κόσμο που ήθελε να δει το εντυπωασικό θέαμα από κοντά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, για την παρασκευή της λαγάνας χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά, ενώ στη διανομή συμμετείχαν ενεργά οι εθελοντές της ΑΜΚΕ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΤΟΣ (ΕΛΑΡΤ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χιλιάδες μερίδες σαρακοστιανών εδεσμάτων, λαγάνες και κρασί, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Λύκο μοιράστηκαν 15.000 μερίδες. Η εκδήλωση κορυφώνεται με μεγάλο παραδοσιακό γλέντι.

[384936] ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΑΓΑΝΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

