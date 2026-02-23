Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Ο 23χρονος άναψε τη φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί
Σοβαρός τραυματισμός 23χρονου οπαδού σημειώθηκε χθες, Κυριακή, στο γήπεδο Opap Αρένα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Λεβαδειακού.
Ειδικότερα, μετά το τέλος του αγώνα, ο 23χρονος άναψε φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί, χάνοντας το ένα του δάχτυλο.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
