Μακρόν: Κάλεσε την Ε.Ε. να εγκρίνει το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ο Γάλλος πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ενωση να συνεχίσει να αυξάνει την πίεση επί της Ρωσίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και να εγκρίνει το 20ό πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας που μπλοκάρει με το βέτο της η Ουγγαρία.

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση επί της Ρωσίας», δήλωσε ο Μακρόν στο πλευρό του φινλανδού ομολόγου του Αλεξάντερ Στουμπ καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο πέμπτο έτος.

«Πρέπει να προχωρήσουμε με το 20ό πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συνομιλίες θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας εμφανίστηκε αποφασιστικός και για την εκταμίευση του ευρωπαϊκού δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο, την οποία επίσης απειλεί με βέτο η Βουδαπέστη.

«Οι πολιτικές δεσμεύσεις και ο λόγος που έχει δοθεί κατά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να τηρηθούν. Δεν γίνεται αλλιώς», είπε.

«Τελεσίγραφα» από την Ουγγαρία και την Σλοβακία θα πρέπει να απευθύνονται στο Κρεμλίνο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα την ώρα που η Βουδαπέστη απειλεί με το βέτο της ζητώντας την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Droujba, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από ρωσική επίθεση.

«Αυτές οι δύο χώρες δεν μπορούν να κρατούν όμηρο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ζητούμε και από τις δύο να συμμετάσχουν σε εποικοδομητική συνεργασία και να υιοθετήσουν υπεύθυνη συμπεριφορά», έγραψε στο Χ ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στο τραπέζι νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο την έγκρισή του από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ πριν από την 24η Φεβρουαρίου, τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή της να ασκήσει βέτο στο πακέτο των ευρωπαϊκών κυρώσεων μέχρι την επανάληψη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του Droujba που διασχίζει την Ουκρανία.

Αντρίι Σιμπίχα

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Geert Vanden Wijngaert

«Στρατηγική, στρατιωτική, οικονομική αποτυχία»

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η ρωσική επίθεση είναι μία «στρατηγική, στρατιωτική και οικονομική αποτυχία» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κύριος του Κρεμλίνου «δεν ήθελε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν σε αυτό», είπε ο Αλεξάντερ Στουμπ. «Πρόκειται επίσης για στρατιωτική ήττα. Χάνει πολλούς στρατιώτες τώρα».

Οι πρόεδροι της Γαλλίας επέμειναν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης από τους Ευρωπαίους της αμυντικής τους θέσης στην Αρκτική, απέναντι στις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες στην περιοχή, αλλά και απέναντι στις φιλοδοξίες του Τραμπ στην Γροιλανδία.

