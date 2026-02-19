Τσακώθηκαν Μακρόν - Μελόνι: «Να μη σχολιάζει ό,τι συμβαίνει στους άλλους»

Ο Γάλλος πρόεδρος, ανήσυχος για ενδεχόμενη έξαρση πολιτικής βίας στη Γαλλία, απαντά σε ανάρτηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

Τσακώθηκαν Μακρόν - Μελόνι: «Να μη σχολιάζει ό,τι συμβαίνει στους άλλους»
Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, center, speaks with French President Emmanuel Macron, right, during the EU summit at Alden Biesen Castle in Bilzen-Hoeselt, Belgium, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Omar Havana)
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απάντησε άμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι σχετικά με την υπόθεση του λιντσαρίσματος του νεαρού Κεντέν Ντεράνκ στη Γαλλία. Σε σύντομη ομιλία με έντονο «ρεπουμπλικανικό» χαρακτήρα (με τη γαλλική έννοια του όρου), κατά της πολιτικής βίας τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, ο Μακρόν δήλωσε ότι «όσον αφορά τα άλλα πολιτικά σχόλια που βλέπω, με εντυπωσιάζει πάντα το γεγονός ότι άνθρωποι που είναι εθνικιστές, που δεν θέλουν να ενοχλούνται στο σπίτι τους, είναι πάντα οι πρώτοι που σχολιάζουν ό,τι συμβαίνει στους άλλους. Ο καθένας στο σπίτι του και τα πρόβατα θα είναι καλά φυλαγμένα».

«Μιλάτε για την Τζόρτζια Μελόνι;», τον ρώτησε δημοσιογράφος. «Καταλάβατε πολύ καλά», απάντησε ο πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν σε επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε αναρτήσει στο X μήνυμα συλλυπητηρίων και καταδίκης του περιστατικού:
«Η δολοφονία του νεαρού Quentin Déranque στη Γαλλία είναι ένα γεγονός που σοκάρει και προκαλεί βαθιά θλίψη. Ο θάνατος ενός νεαρού λίγο πάνω από τα είκοσι, που δέχθηκε επίθεση από ομάδες που συνδέονται με την άκρα αριστερά και παρασύρθηκε από ένα κλίμα ιδεολογικού μίσους που διατρέχει διάφορα έθνη, αποτελεί πληγή για ολόκληρη την Ευρώπη. Καμία πολιτική ιδέα, καμία ιδεολογική αντιπαράθεση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή να μετατρέψει τον διάλογο σε σωματική επίθεση. Όταν το μίσος και η βία αντικαθιστούν τον διάλογο, η δημοκρατία είναι πάντα η χαμένη».

Δεν υπήρξε άμεση προσωπική αντιπαράθεση, ωστόσο στη Γαλλία και ιδιαίτερα στη Λυών, διαχρονικό θέατρο συγκρούσεων μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, ίσως ακόμη και λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία του Déranque, υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της πολιτικής βίας. Η προσπάθεια του Μακρόν κινείται σε ευρύτερη κατεύθυνση από την απλή καταδίκη της άκρας αριστεράς, η οποία άλλωστε είχε ήδη εκφραστεί τις προηγούμενες ημέρες.

Η φράση για τη Μελόνι προηγήθηκε από μια γενικότερη τοποθέτηση για την πολιτική βία: «Καμία ομάδα που καταφεύγει στη βία», είχε μόλις δηλώσει ο πρόεδρος, «δεν έχει νομιμοποίηση στη Δημοκρατία, και το λέω με μεγάλη έμφαση. Ναι, τα ακραία κόμματα πρέπει να κάνουν εκκαθάριση στο εσωτερικό τους, στην προκειμένη περίπτωση η άκρα αριστερά, αλλά και τα άλλα ακραία κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της δεξιάς, που ορισμένες φορές έχουν στις τάξεις τους μέλη που δικαιολογούν βίαιες ενέργειες».

Μετά τις δηλώσεις του Μακρόν, παρενέβη και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος ανέφερε ότι ο θάνατος του Déranque είναι «ένα σοβαρό γεγονός που αφορά όλους».

«Η δολοφονία ενός νεαρού Γάλλου ακτιβιστή, μάλιστα σε πανεπιστημιακό περιβάλλον», έγραψε στο Facebook, «είναι ένα σοβαρό γεγονός που μας αφορά όλους, ένα περιστατικό που πρέπει να καταδικαστεί χωρίς δισταγμό. Ένα έγκλημα χωρίς σύνορα, μια προειδοποίηση προς όσους χρησιμοποιούν το μίσος και τη βία, προς όσους προσβάλλουν και υιοθετούν επιθετική γλώσσα».

«Υπήρξαν πολλοί Quentin και στην Ιταλία», πρόσθεσε. «Μερικοί στις πιο σκοτεινές περιόδους της Δημοκρατίας. Η καταδίκη επεισοδίων όπως αυτό της Λυών εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό: να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιστρέψουμε σε ένα άσχημο παρελθόν και στην Ιταλία. Γιατί η πολιτική είναι πάνω απ’ όλα διάλογος και αντιπαράθεση, ακόμη και με όσους δεν σκέφτονται όπως εμείς».

