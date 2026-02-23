Κοζάνη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από συνομήλικούς του

Ο ανήλικος διακομίσθηκε συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Κοζάνη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από συνομήλικούς του
ΕΛΛΑΔΑ
Άλλο ένα κρούσμα παιδικής παραβατικότητας καταγράφηκε στη χώρα, αυτή τη φορά στην Κοζάνη. Δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν σιδηροδέσμιοι στον εισαγγελέα, καθώς ξυλοκόπησαν έναν συνομήλικό τους, με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται.

Οι ανήλικοι από κοινού με ένα ακόμη αγνώστων στοιχείων άτομο, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έπειτα, από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίσθηκαν στην Κοζάνη και συνελήφθησαν τα δυο εκ των τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Επίσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της επίθεσης κι αν γνωρίζονταν θύμα και δράστες.

Προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

