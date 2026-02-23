Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

Μια υπόθεση δολοφονίας διακινητή ναρκωτικών από αστυνομικό ταλανίζει τις Αρχές στην Ιταλία. Στο Μιλάνο, ο αστυνομικός, φέρεται να είχε επιβάλει «χαράτσι» στον ντίλερ, η δουλειά «στράβωσε» και τον σκότωσε.

Οι Αρχές συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας τον Ιταλό αστυνομικό Καρμέλο Τσιντουρίνο, με την κατηγορία ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως του 24 Μαρoκινού Αμπντελραχίμ Μανσούρι, ο οποίος δολοφονήθηκε σε πάρκο της ευρύτερης περιοχής του Μιλάνου, στις 26 Ιανουαρίου.

Ο Μανσούρι διακινούσε ναρκωτικά και ο αστυνομικός υποστήριξε ότι τον πυροβόλησε θανάσιμα για να μπορέσει να σωθεί, διότι ο Μαροκινός τον απειλούσε με περίστροφο. Η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι ο 24χρονος δεν οπλοφορούσε και ότι, μετά την δολοφονία, ο Τσιντουρίνο φέρεται να ακούμπησε κοντά στο πτώμα του ένα πλαστικό περίστροφο.

Του ζητούσε 200 ευρώ και 5 γρ. κοκαΐνη καθημερινά ως προστασία

Ο νεαρός ντίλερ θα μπορούσε να την είχε γλιτώσει, ωστόσο, για πάνω από μια ώρα δεν του παρασχέθηκε καμία βοήθεια με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, ο 40χρονος αστυνομικός φέρεται να απαιτούσε από τον διακινητή, την καταβολή διακοσίων ευρώ και πέντε γραμμαρίων κοκαΐνης, σε καθημερινή βάση, για να του προσφέρει προστασία και να τον αφήνει να κάνει ανενόχλητος τις «δουλειές» του.

Σύμφωνα με τη Rai, o συλληφθείς αστυνομικός φέρεται να είχε θέσει «υπό την προστασία του» και δυο Ιταλούς διακινητές ναρκωτικών, οι οποίοι ζουν στην πολυκατοικία όπου μένει και ο ίδιος. «Πρόκειται για ιστορία που μας προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη, αλλά δεν θα υπάρξει κανενός είδους ευνοϊκή μεταχείριση», δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Μιλάνου. Οι Αρχές ερευνούν και τους συναδέλφους του επίορκου αστυνομικού, οι οποίοι αρχικά πήγαν να τον καλύψουν κι ακολούθως παραδέχθηκαν κι αυτοί ότι η ζωή του δεν κινδύνευε από τον Μαροκινό ντίλερ.