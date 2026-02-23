Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο «Μαξιμίρ» και τη νίκη με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το UEFA Europa League, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στο ντέρμπι του βελγικού πρωταθλήματος, όπου η Γκενκ γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-3.

Το παιχνίδι επισκιάστηκε από τη σύγκρουση του Καρέτσα με τον Ιμπραΐμ Καραμοκό, με τον Έλληνα άσο να πέφτει στο έδαφος έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι. Η εικόνα του προκάλεσε «πάγωμα» στο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και επιταχυνόμενος καρδιακός παλμός, πιθανότατα ως αντίδραση του οργανισμού του στο χτύπημα.

Τα νεότερα, ευτυχώς, είναι καθησυχαστικά. Σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, ο Καρέτσας δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι του παρουσιάζοντας μόνο ζαλάδες και πλέον η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή του στη ρεβάνς της Πέμπτης (26/2) απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ παραμένει ανοιχτή.