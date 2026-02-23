Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι στην αναμέτρηση της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους.

Λίγες ημέρες μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στο «Μαξιμίρ» και τη νίκη με 3-1 επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για το UEFA Europa League, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στο ντέρμπι του βελγικού πρωταθλήματος, όπου η Γκενκ γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-3.

Το παιχνίδι επισκιάστηκε από τη σύγκρουση του Καρέτσα με τον Ιμπραΐμ Καραμοκό, με τον Έλληνα άσο να πέφτει στο έδαφος έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι. Η εικόνα του προκάλεσε «πάγωμα» στο γήπεδο, ενώ αναφέρθηκε και επιταχυνόμενος καρδιακός παλμός, πιθανότατα ως αντίδραση του οργανισμού του στο χτύπημα.

Τα νεότερα, ευτυχώς, είναι καθησυχαστικά. Σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, ο Καρέτσας δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, επέστρεψε στο σπίτι του παρουσιάζοντας μόνο ζαλάδες και πλέον η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Παρ’ όλα αυτά, η συμμετοχή του στη ρεβάνς της Πέμπτης (26/2) απέναντι στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ παραμένει ανοιχτή.

