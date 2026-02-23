Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Κατερίνα Ρίστα

Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/02) στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη χιλιομετρική θέση 52,5, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 περιστατικά το τριήμερο

16:38ΥΓΕΙΑ

Ποια θαλασσινά πρέπει να αποφεύγετε για να γλιτώσετε την υπέρταση

16:32LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Σε σοκ όλοι – Ο πιο αγαπητός ήρωες σκοτώνεται

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την IFAB: Νέοι κανονισμοί για περισσότερο καθαρό χρόνο

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή της Μισέλ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

16:00WHAT THE FACT

Το πείραμα της δεκαετίας του ’60 που εξηγεί γιατί o μικρός Punch δεν αφήνει το λούτρινο από την αγκαλιά του

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Κάλεσε την Ε.Ε. να εγκρίνει το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

15:45ΚΟΣΜΟΣ

The Day After Tomorrow: Η Νέα Υόρκη ζει την «Εποχή των Παγετώνων»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα δεδομένα για το μέλλον του – Οι Νετς ετοιμάζονται για γερό μπάσιμο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από συνομήλικούς του

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Οι τάξεις άδειες, επειδή τα νεκροταφεία είναι γεμάτα»: Οι Ιρανοί φοιτητές στους δρόμους ξανά

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η Ρωσία του Πούτιν ότι έχει φτάσει στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας»

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή της Μισέλ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

15:45ΚΟΣΜΟΣ

The Day After Tomorrow: Η Νέα Υόρκη ζει την «Εποχή των Παγετώνων»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

16:00WHAT THE FACT

Το πείραμα της δεκαετίας του ’60 που εξηγεί γιατί o μικρός Punch δεν αφήνει το λούτρινο από την αγκαλιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ