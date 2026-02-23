Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (23/02) στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας.

Δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη χιλιομετρική θέση 52,5, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία.