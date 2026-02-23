ΗΠΑ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

Η εξαφάνισή της στοίχειωσε την οικογένειά της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, πριν ανακοινωθεί ότι βρέθηκε «ζωντανή και καλά»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΗΠΑ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία εξαφάνιση, μία οικογένεια σε αγωνία για περισσότερες από δυο δεκαετίες, πριν όλα ανατραπούν.

Η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2001 σε ηλικία 38 ετών, αφού έφυγε από το σπίτι της στην Εδέμ στη Βόρεια Καρολίνα για να πάει για χριστουγεννιάτικα ψώνια, αφήνοντας πίσω τα τρία παιδιά της, ηλικίας 19, 14 και επτά ετών.

Η αναζήτησή της ξεκίνησε και κανέναν στοιχείο δεν υπήρξε για 24 χρόνια, μέχρι που την περασμένη Παρασκευή το γραφείο του σερίφη της κομητείας Rockingham, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε «ζωντανή και καλά».

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, η υπόθεση του Σμιθ διερευνήθηκε από πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI.

Στις 19 Φεβρουαρίου, οι ερευνητές έλαβαν νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή της και ήρθαν σε επαφή μαζί της την επόμενη μέρα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, όλες οι απαντήσεις μπορεί να μην δοθούν με την επανεμφάνιση της Σμιθ, καθώς το γραφείο του σερίφη είπε ότι η ίδια ζήτησε να μην κοινοποιηθεί η τοποθεσία της.

«Καταλαβαίνω και σέβομαι ότι δεν θέλει κανένας από εμάς να επικοινωνήσει μαζί της», είπε η ξαδέλφη της στο ρεπορτάζ.

«Δεν είμαι θυμωμένος... Η μεγαλύτερη απάντηση που είχα σήμερα ήταν ότι ήταν ζωντανή. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή».

Η οικογένειά της τώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα, αλλά και το αναπάντεχο αίτημά της.

Η ξαδέλφη της Barbara Byrd, δήλωσε στο WFMYNews 2,« καταλαβαίνω και σέβομαι το γεγονός ότι δεν θέλει κανένας από εμάς να επικοινωνήσει μαζί της».

«Δεν είμαι θυμωμένη... Η μεγαλύτερη απάντηση που έλαβα σήμερα ήταν ότι ήταν ζωντανή. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε «για χρόνια, δεν ξέραμε αν θρηνούσαμε ή περιμέναμε... Η μεγαλύτερη ερώτησή μου είναι: «Τι συνέβη πριν από τόσα χρόνια τον Δεκέμβριο; Τι σε έκανε να φύγεις; Τι συνέβη;»

Στο Facebook, η κόρη της Σμιθ, Αμάντα έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο μετά την είδηση ότι η μητέρα της βρέθηκε.

«Όσον αφορά στις απόψεις και τα συναισθήματά μου για τη μαμά μου... Είμαι εκστασιασμένη, είμαι τσαντισμένη, είμαι συντετριμμένη, είμαι σε σύγχυση! Θα έχω ξανά σχέση με τη μαμά μου; Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό γιατί δεν ξέρω. Η αρχική μου αντίδραση θα ήταν ναι, σίγουρα, αλλά μετά σκέφτομαι όλο τον πόνο... Αλλά ακόμα και τότε, η μαμά μου είναι απλά ένας άνθρωπος, όπως όλοι μας», έγραψε.

«Όταν η μαμά μου ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου, μου έδειξε μια αγάπη και έναν δεσμό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φυσικά, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ μητέρας και κόρης, αλλά τώρα το μόνο που θυμάμαι είναι τα χαμόγελα που μοιραστήκαμε, οι ευτυχισμένες στιγμές που περάσαμε μαζί και η αγάπη που ένιωσα!»

«Ο μπαμπάς μου ήταν πάντα μέρος της καθημερινής μου ζωής, μου έδειξε αγάπη και έχουμε μια ζωή που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ πατέρα και κόρης, αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι τα χαμόγελα που μοιραζόμαστε, την αγάπη που νιώθω και τον δεσμό που μας ενώνει!

«Τόσο ο μπαμπάς μου όσο και η μαμά μου αξίζουν να γίνονται σεβαστές οι επιλογές και τα συναισθήματά τους».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στον κόμβο Ολυμπίων - Τέσσερις τραυματίες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Πατρινό Καρναβάλι: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 περιστατικά το τριήμερο

16:38ΥΓΕΙΑ

Ποια θαλασσινά πρέπει να αποφεύγετε για να γλιτώσετε την υπέρταση

16:32LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Σε σοκ όλοι – Ο πιο αγαπητός ήρωες σκοτώνεται

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την IFAB: Νέοι κανονισμοί για περισσότερο καθαρό χρόνο

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή της Μισέλ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

16:00WHAT THE FACT

Το πείραμα της δεκαετίας του ’60 που εξηγεί γιατί o μικρός Punch δεν αφήνει το λούτρινο από την αγκαλιά του

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Κάλεσε την Ε.Ε. να εγκρίνει το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

15:45ΚΟΣΜΟΣ

The Day After Tomorrow: Η Νέα Υόρκη ζει την «Εποχή των Παγετώνων»

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα δεδομένα για το μέλλον του – Οι Νετς ετοιμάζονται για γερό μπάσιμο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από συνομήλικούς του

15:18ΚΟΣΜΟΣ

«Οι τάξεις άδειες, επειδή τα νεκροταφεία είναι γεμάτα»: Οι Ιρανοί φοιτητές στους δρόμους ξανά

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η Ρωσία του Πούτιν ότι έχει φτάσει στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας»

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

15:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ένοπλη ληστεία σε καφετέρια - Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Τρόχαιο στην Αθηνών-Κορίνθου: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος της Κινέτας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή της Μισέλ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, Gerald R. Ford

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

15:45ΚΟΣΜΟΣ

The Day After Tomorrow: Η Νέα Υόρκη ζει την «Εποχή των Παγετώνων»

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να «εντείνει» τις προσπάθειες κατά των καρτέλ και των ναρκωτικών

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

16:00WHAT THE FACT

Το πείραμα της δεκαετίας του ’60 που εξηγεί γιατί o μικρός Punch δεν αφήνει το λούτρινο από την αγκαλιά του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ