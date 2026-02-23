ΗΠΑ: Εξαφανισμένη μητέρα τριών παιδιών βρέθηκε μετά από 24 χρόνια - Το αναπάντεχο αίτημά της

Μία εξαφάνιση, μία οικογένεια σε αγωνία για περισσότερες από δυο δεκαετίες, πριν όλα ανατραπούν.

Η Μισέλ Χάντλεϊ Σμιθ εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2001 σε ηλικία 38 ετών, αφού έφυγε από το σπίτι της στην Εδέμ στη Βόρεια Καρολίνα για να πάει για χριστουγεννιάτικα ψώνια, αφήνοντας πίσω τα τρία παιδιά της, ηλικίας 19, 14 και επτά ετών.

Η αναζήτησή της ξεκίνησε και κανέναν στοιχείο δεν υπήρξε για 24 χρόνια, μέχρι που την περασμένη Παρασκευή το γραφείο του σερίφη της κομητείας Rockingham, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε «ζωντανή και καλά».

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, η υπόθεση του Σμιθ διερευνήθηκε από πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του FBI.

Στις 19 Φεβρουαρίου, οι ερευνητές έλαβαν νέες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή της και ήρθαν σε επαφή μαζί της την επόμενη μέρα, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, όλες οι απαντήσεις μπορεί να μην δοθούν με την επανεμφάνιση της Σμιθ, καθώς το γραφείο του σερίφη είπε ότι η ίδια ζήτησε να μην κοινοποιηθεί η τοποθεσία της.

Η οικογένειά της τώρα προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα, αλλά και το αναπάντεχο αίτημά της.

Η ξαδέλφη της Barbara Byrd, δήλωσε στο WFMYNews 2,« καταλαβαίνω και σέβομαι το γεγονός ότι δεν θέλει κανένας από εμάς να επικοινωνήσει μαζί της».

«Δεν είμαι θυμωμένη... Η μεγαλύτερη απάντηση που έλαβα σήμερα ήταν ότι ήταν ζωντανή. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε «για χρόνια, δεν ξέραμε αν θρηνούσαμε ή περιμέναμε... Η μεγαλύτερη ερώτησή μου είναι: «Τι συνέβη πριν από τόσα χρόνια τον Δεκέμβριο; Τι σε έκανε να φύγεις; Τι συνέβη;»

Στο Facebook, η κόρη της Σμιθ, Αμάντα έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο μετά την είδηση ότι η μητέρα της βρέθηκε.

«Όσον αφορά στις απόψεις και τα συναισθήματά μου για τη μαμά μου... Είμαι εκστασιασμένη, είμαι τσαντισμένη, είμαι συντετριμμένη, είμαι σε σύγχυση! Θα έχω ξανά σχέση με τη μαμά μου; Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό γιατί δεν ξέρω. Η αρχική μου αντίδραση θα ήταν ναι, σίγουρα, αλλά μετά σκέφτομαι όλο τον πόνο... Αλλά ακόμα και τότε, η μαμά μου είναι απλά ένας άνθρωπος, όπως όλοι μας», έγραψε.

«Όταν η μαμά μου ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου, μου έδειξε μια αγάπη και έναν δεσμό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φυσικά, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ μητέρας και κόρης, αλλά τώρα το μόνο που θυμάμαι είναι τα χαμόγελα που μοιραστήκαμε, οι ευτυχισμένες στιγμές που περάσαμε μαζί και η αγάπη που ένιωσα!»

«Ο μπαμπάς μου ήταν πάντα μέρος της καθημερινής μου ζωής, μου έδειξε αγάπη και έχουμε μια ζωή που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ πατέρα και κόρης, αλλά το μόνο που θυμάμαι είναι τα χαμόγελα που μοιραζόμαστε, την αγάπη που νιώθω και τον δεσμό που μας ενώνει!

«Τόσο ο μπαμπάς μου όσο και η μαμά μου αξίζουν να γίνονται σεβαστές οι επιλογές και τα συναισθήματά τους».