Επανάσταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο από την IFAB: Νέοι κανονισμοί για περισσότερο καθαρό χρόνο

Η IFAB, η διεθνής επιτροπή που αποφασίζει για τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο, ετοιμάζεται να εισάγει σημαντικές αλλαγές, με στόχο να μειώσει τις καθυστερήσεις που κάνουν πολλές ομάδες, επηρεάζοντας τον ρυθμό ενός αγώνα και τον καθαρό χρόνο παιχνιδιού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC», οι ανακοινώσεις αναμένονται στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (28/2) και περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στην επιτάχυνση του ρυθμού μιας αναμέτρησης.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών είναι η εφαρμογή αυστηρότερου κανόνα για τους παίκτες που τραυματίζονται και επιστρέφουν στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα, οι παίκτες που λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό!

Παράλληλα, θα υπάρχει χρονομέτρηση στις εκτελέσεις άουτ και πλαγίων άουτ, ενώ κάθε καθυστέρηση θα τιμωρείται με άμεση κατοχή της μπάλας από την αντίπαλη ομάδα.

Οι νέοι κανονισμοί θα επηρεάζουν και τις αλλαγές παικτών, καθώς όποιος αποχωρεί πρέπει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο εντός 10 δευτερολέπτων, αλλιώς η ομάδα θα αναγκάζεται να αγωνιστεί με δέκα παίκτες μέχρι την επόμενη διακοπή.

Τέλος, το VAR αποκτά μεγαλύτερη αρμοδιότητα, ελέγχοντας πλέον λανθασμένες δεύτερες κίτρινες κάρτες και -κατ’ επιλογή των διοργανωτών- εκτελέσεις κόρνερ.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων και να βελτιώσουν τη ροή του παιχνιδιού.

Αυτοί είναι οι 4 κανονισμοί που θέλει να εισάγει η IFAB: