Αιχμές Τσιάρα για τα μπλόκα των αγροτών: «Αρχικά υπήρχε θετικό κλίμα, τι άλλαξε μετά δεν το γνωρίζω»

«Το κρίσιμο είναι να γίνει μια συζήτηση με τους αγρότες για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», είπε απόψε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας στο περιθώριο των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο κ. Τσιάρας είπε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε τις δυσκολίες του αγροτικού κόσμου και επανέλαβε ότι τα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί ή επεξεργάζονται.

«Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε κλειδωμένη χαμηλή τιμή αγροτικού ρεύματος», ανέφερε σημειώνοντας πως όταν προ ημερών έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις υπήρξε θετικό κλίμα. «Τι άλλαξε μετά δεν το γνωρίζω», πρόσθεσε.

Σε ερώτημα αν έχουν άδικο οι αγρότες που διαμαρτύρονται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε: «Πρέπει να δει κανείς τα βήματα που γίνονται από κάθε πλευρά. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα που της αναλογούν, η άρνηση του διαλόγου είναι επιθυμία να μην βρεθούν κάποιοι σε ένα τραπέζι συζήτησης»

«Πρέπει να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τους πραγματικά έντιμους παραγωγούς», πρόσθεσε.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι η προσπάθεια εξυγίανσης από την κυβέρνηση είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

