Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

Δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες για απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Οργανωμένου Εγκλήματος, φέρονται να εισέπραξαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το cretalive, τους δύο Κρητικούς αποδίδονται χρηματικά ποσά που ανέρχονται περίπου σε 130.000 και 170.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι επίμαχες επιδοτήσεις φαίνεται να αφορούν την περίοδο από το 2019 έως και το 2024.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές διώξεις βρίσκεται και γνωστός συνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στο μπλόκο των Μαλγάρων ως μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.