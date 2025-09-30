Βλαντίμιρ Πούτιν: Η Ρωσία επικρατεί στον «δίκαιο αγώνα» στην Ουκρανία

O Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «δίκαιο αγώνα», υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «αγωνίζονται και επικρατούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

