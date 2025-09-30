Nord Stream: Συνελήφθη o «Βολοντίμιρ Ζ» για τις εκρήξεις στους αγωγούς

Η διαρροή αερίου στη Βαλτική Θάλασσα από το Nord Stream, όπως φωτογραφήθηκε από αεροσκάφος της σουηδικής ακτοφυλακής την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022. (Σουηδική Ακτοφυλακή μέσω AP)

Πολωνός δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμειξη στις εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, επιβεβαίωσε σήμερα (30/09) πως ο πελάτης του κρατείται στην Πολωνία, μιλώντας στο Reuters.

Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM μετέδωσε πως ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε γερμανικό δικαστήριο.

Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν ως «πράξη δολιοφθοράς», έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και η Ουκρανία αρνήθηκε τυχόν ανάμειξη.

Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων.