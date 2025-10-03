Υβριδικός πόλεμος και στο Διάστημα: «Εβδομαδιαίες» οι ρωσικές παρεμβολές κατά βρετανικών δορυφόρων

Απεικόνιση του βρετανικού στρατιωτικού δορυφόρου Tyche σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Εν μέσω των ρωσικών παραβιάσεων εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η Μόσχα φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει τον «πόλεμο» και στο διάστημα, με τον επικεφαλής της Βρετανικής Διοίκησης Διαστήματος να ανακοινώνει πως δορυφόροι της Ρωσίας παρακολουθούν βρετανικούς στρατιωτικούς δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο υποστράτηγος Πολ Τέντμαν αποκάλυψε για πρώτη φορά το επίπεδο παρεμβολών της Μόσχας κατά των διαστημικών υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνέντευξή του στο BBC, αναφέροντας επίσης ότι η Ρωσία προσπαθεί κάθε εβδομάδα να δημιουργήσει παρεμβολές στους στρατιωτικούς δορυφόρους του Λονδίνου και με συστήματα που βρίσκονται στο έδαφος.

Σε ανάλογες δηλώσεις είχε προχωρήσει τον περασμένο μήνα και ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αποκαλύπτοντας ότι η Ρωσία παρακολουθούσε δορυφόρους που χρησιμοποιούσε ο στρατός της.

Ο υποστρατηγός Τέντμαν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς η Ρωσία έκανε το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ενδιαφέρονται για το τι κάνουμε και πετούν σχετικά κοντά», είπε.

«Έχουν φορτία που μπορούν να δουν τους δορυφόρους μας και προσπαθούν να συλλέξουν πληροφορίες από αυτούς», ανέφερε.

Ο διοικητής της Βρετανικής Διοίκησης Διαστήματος, υποστράτηγος Πολ Τέντμαν, έξω από το ραντάρ της RAF Fylingdales, την 1η Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Dominic Lipinski

«Εβδομαδιαίες» οι παρεμβολές

Ο Πολ Τέντμαν δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί δορυφόροι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εξοπλιστεί με τεχνολογίες αντι-παρεμβολής, αλλά πρόσθεσε: «Βλέπουμε τους δορυφόρους μας να παρεμβάλλονται από τους Ρώσους σε αρκετά συνεχή βάση».

Όταν ρωτήθηκε πόσο συχνά, απάντησε «εβδομαδιαία». Είπε ότι ήταν σκόπιμο και ότι η δραστηριότητα είχε αυξηθεί από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Βρετανία διαθέτει έξι ειδικούς στρατιωτικούς δορυφόρους σε τροχιά που παρέχουν επικοινωνίες και επιτήρηση.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διαθέτουν περισσότερους από εκατό. Ο συνδυασμένος στόλος δορυφόρων της Ρωσίας και της Κίνας έχει αυξηθεί κατά 70% την τελευταία δεκαετία.

Ο υποστρατηγός Τέντμαν είπε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα έχουν δοκιμάσει αντιδορυφορικά όπλα. Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία αναπτύσσει την ικανότητα να τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στο διάστημα.

Ενώ οι ΗΠΑ θεωρούν την Κίνα ως την πιο σοβαρή απειλή, ο στρατηγός Τέντμαν θεωρεί τη Ρωσία ως τον πιο άμεσο κίνδυνο: «Θα έλεγα ότι οι Κινέζοι έχουν κατά πολύ πιο εξελιγμένη ικανότητα, αλλά οι Ρώσοι έχουν μεγαλύτερη βούληση να χρησιμοποιήσουν τα αντιδιαστημικά τους συστήματα».

Ο υποστράτηγος Τέντμαν δήλωσε ότι ήταν «πολύ ανήσυχος» για τα τεκταινόμενα στο διάστημα – όχι μόνο για τις απειλές, αλλά και για την αυξανόμενη συμφόρηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 45.000 αντικείμενα σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων περίπου 9.000 δορυφόρων. Φέτος θα πραγματοποιηθούν άλλες 300 εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα.

«Ομαδικό άθλημα» το διάστημα

Ο υποστρατηγός μίλησε στο BBC από τη βάση RAF Fylingdales στο βόρειο Γιορκσάιρ. Η βάση αυτή φιλοξενεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων της Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για έργο που επιτελούν από το 1963.

Τα τρία διάσημα μεγάλα ραντάρ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έχουν αντικατασταθεί από μια πυραμίδα ύψους 30 μέτρων που φιλοξενεί χιλιάδες κεραίες.

Το ραντάρ παρέχει συνεχείς υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους και επιτήρησης του διαστήματος στις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, συμβάλλοντας στην αποτροπή πυραυλικών επιθέσεων. REUTERS/Dominic Lipinski

Η μεγάλη εγκατάσταση παρέχει κάλυψη 360 μοιρών από την Αρκτική έως τη Βόρεια Αφρική και από τη Μεσόγειο έως τον Ατλαντικό. Το ραντάρ του μπορεί να εντοπίσει αντικείμενα μεγέθους κονσέρβας, σε απόσταση 4.800 χιλιομέτρων στο διάστημα.

Στο εσωτερικό, οι βαριές θύρες και οι αεροφράκτες υποδηλώνουν ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι στόχος για οποιονδήποτε εχθρό. Στην αίθουσα επιχειρήσεων, το στρατιωτικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου παρακολουθεί όλο το 24ωρο, κάθε μέρα του χρόνου.

Η 2η Μοίρα Διαστημικής Προειδοποίησης της RAF εξήγησε πώς ανιχνεύει την εκτόξευση ενός πυραύλου. Είναι συνδεδεμένη με άλλους δορυφόρους και αισθητήρες των ΗΠΑ που τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν εκτοξεύσεις οπουδήποτε στον κόσμο.

Ο υποστρατηγός Τέντμαν αποκάλεσε το Διάστημα «ομαδικό άθλημα», αλλά στην πραγματικότητα το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση του ραντάρ με την υποστήριξη βρετανικών εργολάβων.

Ο βρετανός αξιωματικός που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση λέει, μαζί με άλλες πηγές, ότι «θα γνωρίζαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο απειλείται πιθανώς μέσα σε ένα λεπτό».

Αυτό που αναφέρεται λιγότερο είναι η ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους. Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ελάχιστα μέσα για την άμυνα κατά των βαλλιστικών πυραύλων.

1% του αμυντικού προϋπολογισμού για το Διάστημα

Η βρετανική κυβέρνηση υπόσχεται να επενδύσει περισσότερα τόσο στον τομέα της διαστημικής όσο και στην αντιπυραυλική άμυνα. Λαμβάνει επίσης μέτρα για την προστασία των δορυφόρων της. Αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα δοκιμάσει αισθητήρες για την ανίχνευση απειλών από λέιζερ στο διάστημα.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία έχουν αναπτύξει λέιζερ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τυφλώσουν και να διαταράξουν τους δορυφόρους ενός αντιπάλου.

Ο υποστρατηγός δήλωσε: «Έχουμε δεσμευτεί να επενδύσουμε ένα δισεκατομμύριο λίρες σε ολοκληρωμένη αεροπορική και πυραυλική άμυνα, και θα με εξέπληττε αν δεν υπήρχε διαστημική διάσταση στο πώς θα υπερασπιστούμε το Ηνωμένο Βασίλειο από απειλές με παρόμοιους τρόπους με το [αμερικανικό] Golden Dome».

Το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να μείνει «πίσω» στον διαστημικό αγώνα. Επί του παρόντος, δαπανά περίπου το 1% του αμυντικού του προϋπολογισμού για το Διάστημα. Αντίθετα, η Γαλλία δαπανά περίπου το 3% και οι ΗΠΑ το 5%.

Ο υποστρατηγός Τέντμαν θα ήθελε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στο διάστημα. Υποστήριξε πως περίπου 450 δισεκατομμύρια λίρες της βρετανικής οικονομίας εξαρτώνται από το διάστημα. Είναι επίσης το νευρικό σύστημα από το οποίο εξαρτώνται όλο και περισσότερο οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου – από την πλοήγηση έως τις επιθέσεις ακριβείας.

*Με πληροφορίες από BBC

