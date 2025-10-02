WSJ: Οι ΗΠΑ θα δώσουν πληροφορίες στην Ουκρανία για χτύπημα βαθιά στη Ρωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν στην Ουκρανία κρίσιμες πληροφορίες για πυραυλικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές βαθιά εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με αναφορές της Wall Street Journal που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτή η συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το Κίεβο στοχεύει όλο και περισσότερο τις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενισχύοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήξει σημαντικούς στόχους.

Η ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών δεν αποτελεί καινοτομία στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κιέβου, ωστόσο η παρούσα φάση του πολέμου δίνει νέα διάσταση στη σημασία τους. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως στις υπηρεσίες πληροφοριών και στο Πεντάγωνο να εντείνουν τη βοήθειά τους, παρέχοντας δεδομένα για επιθέσεις εντός τηςρωσικής επικράτειας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αποστολή όπλων που θα επεκτείνουν την εμβέλεια των ουκρανικών επιθέσεων στο ρωσικό έδαφος. Η Ουάσιγκτον καλεί επίσης τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να προσφέρουν ανάλογη υποστήριξη, ενισχύοντας τη στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αποκάλυψε πρόσφατα ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την παροχή πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι διαθέτουν βεληνεκές έως 2.500 χιλιόμετρα. Αυτοί οι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν καίριους στόχους, όπως η Μόσχα και άλλες περιοχές της ευρωπαϊκής Ρωσίας.

Εκτός από τους Tomahawk, οι ΗΠΑ αξιολογούν την πιθανότητα παράδοσης και πυραύλων Barracuda καθώς και άλλων τύπων όπλων, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση. Η ενίσχυση της ουκρανικής αμυντικής και επιθετικής ικανότητας παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η κίνηση των ΗΠΑ για την παροχή πιο εξειδικευμένων πληροφοριών και οπλικών συστημάτων συμπίπτει με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία κατά τη διάρκεια των 3,5 ετών πολέμου.