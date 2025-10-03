Τι θα συμβεί αν η Ρωσία εισβάλει στη Βαλτική; Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι απαντάει

Ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας και επιτήρησης P-8A «Poseidon» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ακολούθησε τις βραδινές ώρες μια αρκετά ασυνήθιστη πορεία πτήσης, αποκλίνοντας από την κανονική καθημερινή περιπολία του στα ανοικτά των ακτών του Καλίνινγκραντ, και αντίθετα πραγματοποιώντας νωρίτερα περιπολίες πάνω από τη Βόρεια Πολωνία, πριν κάνει μικρούς κύκλους πάνω από τη Βαλτική.

Στη συνέχεια έκανε κύκλους στα ανοικτά των ακτών της Εσθονίας και της εισόδου στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Στο ίδιο πλαίσιο ανησυχίας συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν εντοπίστηκαν drones να πετούν στον εναέριο χώρο του αερολιμένα. Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (DFS), τα drones καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (2/10), μεταξύ 22:18 και 22:30 τοπική ώρα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πτήση drone σε κοντινή περιοχή και στη συνέχεια ακριβώς πάνω από τον χώρο των αεροδιαδρόμων.

Μετά και τις χθεσινές δηλώσεις Πούτιν, καθώς το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για μια πιθανή ρωσική εισβολή στη Βαλτική πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα.

Σε μια εποχή drones, υπερηχητικών πυραύλων και kill chains, πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί μια μάχη στα χωράφια, τα δάση και τα νησιά της περιοχής;

Μερικές απαντήσεις μπορεί να βρεθούν σε ένα νέο επιτραπέζιο παιχνίδι πολέμου. Το «Littoral Commander: The Baltic» το οποίο διατίθεται online.

Το παιχνίδι απεικονίζει μια ρωσική εισβολή στην περιοχή της Βαλτικής γύρω στο 2030. Εκτός από τις χώρες της Βαλτικής, τα 11 σενάρια του παιχνιδιού περιλαμβάνουν μια ρωσική απόβαση για την κατάληψη του σουηδικού νησιού Γκότλαντ, μια επίθεση που ξεκινά από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και εξοπλισμένους με πυραύλους πεζοναύτες των ΗΠΑ που προσπαθούν να εμποδίσουν τα ρωσικά πολεμικά πλοία να βγουν από τη Βαλτική για να κυνηγήσουν νηοπομπές στον Ατλαντικό. Υπάρχει ακόμη και ένα ανθρωπιστικό σενάριο όπου οι ΗΠΑ πρέπει να απομακρύνουν πολίτες, ενώ η Ρωσία προσπαθεί να διακόψει την επιχείρηση.

Η αμερικανική πλευρά διαθέτει το Σώμα Πεζοναυτών και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, με ορισμένες δυνάμεις από τον Στρατό. Αντιμετωπίζουν το ρωσικό ναυτικό πεζικό, τις αερομεταφερόμενες δυνάμεις VDV και τα πλοία του Στόλου της Βαλτικής.

Οι διμοιρίες — που αντιπροσωπεύονται από κομμάτια χαρτονιού στον χάρτη — βαθμολογούνται ως προς τη δύναμη πυρός, την εμβέλεια και την ταχύτητα.

ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας... στα χαρτιά

Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα τύπων δυνάμεων: πεζοναύτες, αμφίβια οχήματα μάχης, πυραύλους HIMARS του Στρατού, άρματα μάχης M1 Abrams, θωρακισμένα οχήματα αναγνώρισης Stryker, πυραύλους μακράς εμβέλειας Typhon, μονάδες αεροπορικής άμυνας και logistics, καθώς και αντιτορπιλικά και αμφίβια πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι ρωσικές δυνάμεις περιλαμβάνουν πεζοναύτες, άρματα μάχης T-90, αυτοκινούμενα πυροβόλα, όλμους και πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, αλεξιπτωτιστές και αερομεταφερόμενο πυροβολικό, αεροπορική άμυνα και υλικοτεχνική υποστήριξη, καθώς και καταδρομικά, αντιτορπιλικά, φρεγάτες και αμφίβια πλοία.

Οι 277 κάρτες «Joint Capability»

Ωστόσο, η καρδιά του παιχνιδιού είναι οι 277 κάρτες «Joint Capability», μια αφηρημένη αναπαράσταση των μυριάδων πολλαπλασιαστών δύναμης που διαθέτουν οι σύγχρονοι στρατοί. Χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο απόθεμα «Command Points» για να αγοράσουν κάρτες είτε από την αμερικανική είτε από τη ρωσική τράπουλα, κάθε πλευρά συγκροτεί μια εξατομικευμένη σειρά δυνάμεων υποστήριξης.

Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων, όπως επιθέσεις με βομβαρδιστικά B-52 και Tu-22, ναυτικά πυρά, επιδρομές ειδικών δυνάμεων, επιθέσεις με drones, αεράμυνα με λέιζερ, κυβερνοπόλεμο, ψυχολογικές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό πόλεμο (υπάρχει ακόμη και μια κάρτα «Public Affairs Officer»).

«Οι κάρτες διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα μελλοντικών, εγγύς μελλοντικών και σημερινών δυνατοτήτων, ώστε οι παίκτες να μπορούν να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν ποιες δυνατότητες μπορούν να συμβάλουν σε διαφορετικά σενάρια», δήλωσε ο Sebastian Bae, σχεδιαστής του «Littoral Commander», στο Defense News.

Κατά τη διάρκεια ενός γύρου, οι παίκτες εναλλάσσονται σε ενέργειες όπως κίνηση, έναρξη μάχης και ανεφοδιασμός. Ο στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν τους περισσότερους «Πόντους Νίκης», που κερδίζονται μέσω της καταστροφής εχθρικών μονάδων ή της κατάληψης εδαφών.

Ποιο είναι το κλειδί της νίκης

Το κλειδί για τη νίκη στο «Littoral Commander» μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Ό,τι είναι ορατό μπορεί να καταστραφεί, οπότε μην γίνεσαι ορατός». Η ομίχλη του πολέμου πλανάται πάντα πάνω από το παιχνίδι, με τις μονάδες μάχης στο χάρτη να είναι αναποδογυρισμένες, έτσι ώστε ο εχθρός να μην γνωρίζει αν πρόκειται για μονάδα πεζικού, πυροβολικό, φρεγάτα ή απλώς δόλωμα.

Το «Littoral Commander» μοιάζει με το κρυφτό, που παίζαμε μικροί στις αλάνες. Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν χερσαίες δυνάμεις και μέσα αναγνώρισης για να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τις εχθρικές δυνάμεις, ενώ προσπαθούν να προστατεύσουν τις φιλικές δυνάμεις από την ανίχνευση του εχθρού. Μόλις εντοπιστεί μια εχθρική μονάδα, μπορεί να γίνει στόχος πυρών μακράς εμβέλειας, όπως πυροβολικό, πυραύλους, αεροσκάφη και drones. Εν τω μεταξύ, ο στόχος προσπαθεί να διακόψει την επαφή και να κρυφτεί ξανά.

Το παιχνίδι απεικονίζει ένα δίλημμα που έχει καταδειχθεί επαρκώς στον πόλεμο της Ουκρανίας. Για να καταστρέψεις τον εχθρό με πυροβολικό, πρέπει να ανοίξεις πυρ. Αλλά το να πυροβολήσεις τον εχθρό σημαίνει ότι χάνεις την κάλυψή σου, γεγονός που αφήνει τη μονάδα που πυροβολεί ευάλωτη σε αντεπίθεση.

Η αλληλεπίδραση της σύγχρονης αλυσίδας εξόντωσης

Ο στόχος του Bae ήταν να απεικονίσει τη δυναμική αλληλεπίδραση της σύγχρονης αλυσίδας εξόντωσης. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν μια ομάδα κρούσης με πλοία που κρύβονται στη Βαλτική, του οποίου ο τύπος είναι άγνωστος (είναι φρεγάτες, αντιτορπιλικά ή δόλωμα;). Η Ρωσία παίζει μια κάρτα drone ή δορυφόρου για να τα εντοπίσει και ρίχνει τα ζάρια: αν πετύχει, τα πλοία αποκαλύπτονται και μπορούν να δεχθούν επίθεση από πυραύλους μακράς εμβέλειας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ μπορούν να ανταποκριθούν με μια κάρτα κυβερνοπολέμου για να διακόψουν την επίθεση.

«Οι παίκτες πρέπει να παίξουν αυτό το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού, όπου κάθε πλευρά επιδιώκει να επιτύχει την υπεροχή σε ό,τι αφορά την ανίχνευση και τα πυρά», εξήγησε ο Bae, ένας βετεράνος των Πεζοναυτών και του πολέμου στο Ιράκ, ο οποίος τώρα σχεδιάζει παιχνίδια πολέμου για το think tank Center for Naval Analyses. «Να διερευνήσουν πότε πρέπει να πολεμήσουν, πότε πρέπει να κρυφτούν και πώς να χρησιμοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους εναντίον του εχθρού».

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι αμερικανικές και ρωσικές δυνάμεις διαθέτουν περιορισμένα αποθέματα κατευθυνόμενων πυρομαχικών, όπως πυρομαχικά πυροβολικού, πυραύλους κρουζ και — ίσως το πιο σημαντικό — αναχαιτιστικά αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Αυτό δίνει μεγάλη σημασία στην συνετή επιλογή στόχων.

Μετρητής κοινής γνώμης

Και σαν να μην αρκούν τα προβλήματα στο πεδίο της μάχης, οι παίκτες του «Littoral Commander» πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν την κοινή γνώμη. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα «Μετρητή Επιρροής» που απονέμει στους παίκτες επιπλέον πόρους για την καταστροφή εχθρικών μονάδων και την κατάληψη σημαντικών εδαφών — ή ανταμείβει τον εχθρό αν βομβαρδίσετε αστικές περιοχές (εδώ είναι που η κάρτα PAO αποδεικνύεται χρήσιμη).

Το «Littoral Commander: The Baltic» είναι στην πραγματικότητα το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, μετά το «Littoral Commander: Indo Pacific», το οποίο κάλυπτε μια σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες. Τα παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί από στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ, τακτικές μονάδες των αμερικανικών πεζοναυτών, τον βρετανικό και τον αυστραλιανό στρατό, τη Bundeswehr, το Σώμα Πεζοναυτών των Φιλιππίνων και άλλους.

Με πληροφορίες από defensenews.com

