«Έτοιμη» να προστατεύσει τις χώρες της Βαλτικής δηλώνει η Γερμανία - «Άμεση απειλή» η Ρωσία
Δύο χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Λιθουανία εντός του 2026
Η Γερμανία είναι έτοιμη να προστατεύσει την περιοχή της Βαλτικής και θα απαντήσει στις απειλές της Ρωσίας με μια ενιαία και υπεύθυνη χειρονομία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, χαρακτηρίζοντας την Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ.
Ο Πιστόριους, μιλώντας στα εγκαίνια της Μόνιμης Περιοχής Επιμελητιακής Υποστήριξης στη Ρούκλα της Λιθουανίας, δήλωσε ότι η Γερμανία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την αποτροπή, με περίπου 2.000 στρατιώτες που θα υπηρετούν στη Λιθουανία μέχρι τα μέσα του 2026.
