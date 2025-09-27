Ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι παρακολουθούν τον γερμανικό στρατό

Η Γερμανία έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό ενόψει των διαστημικών απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε σε συνέδριο στο Βερολίνο ότι 39 ρωσικοί και κινεζικοί δορυφόροι αναγνώρισης πετούσαν πάνω από τον γερμανικό στρατό και πραγματοποιούσαν «παρατηρήσεις σε πραγματικό χρόνο».

Η επιρροή της Ρωσίας στην Ευρώπη δεν περιορίζεται πλέον στην ενέργεια, την ξηρά ή τον κυβερνοχώρο. Η Μόσχα έχει πλέον βάλει στο μάτι το διάστημα.

Οι ρωσικοί κατασκοπευτικοί δορυφόροι Luch-Olymp παρακολουθούν τους δορυφόρους Intelsat, τους οποίους χρησιμοποιεί ο γερμανικός στρατός για κρίσιμες επικοινωνίες.

Μιλώντας σε συνέδριο για το διάστημα στο Βερολίνο, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε ότι δύο ρωσικοί δορυφόροι αναγνώρισης Luch-Olymp παρακολουθούν στενά δύο δορυφόρους Intelsat που χρησιμοποιούνται επίσης από τον γερμανικό στρατό.

«Μπορούν να διαταράξουν, να τυφλώσουν, να χειραγωγήσουν ή να καταστρέψουν κινητικά δορυφόρους», δήλωσε ο Πιστόριους, προσθέτοντας ότι ο γερμανικός στρατός ήταν ήδη στόχος επιθέσεων διατάραξης.

Ο υπουργός τόνισε ότι όχι μόνο οι δύο δορυφόροι Intelsat, αλλά και συνολικά 39 ρωσικοί και κινεζικοί δορυφόροι αναγνώρισης βρίσκονταν σε τροχιά πάνω από τη Γερμανία. Ο Πιστόριους σημείωσε ότι αυτοί οι δορυφόροι μετέδιδαν τις παρατηρήσεις τους σε «πραγματικό χρόνο», προειδοποιώντας: «Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί με τι λέτε».

Ένα σχέδιο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει ξεκινήσει

Ο Πιστόριους ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται για τα επόμενα πέντε χρόνια θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς:

-Αδιάλειπτη επικοινωνία σε περιόδους κρίσης με ευέλικτους δορυφορικούς σχηματισμούς,

-Προηγμένοι δορυφόροι επιτήρησης και πληροφοριών,

-Αναβάθμιση των υποδομών κυβερνοασφάλειας,

-Ένα νέο κέντρο διοίκησης διαστημικών επιχειρήσεων με έδρα το Βερολίνο.