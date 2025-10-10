Το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει την πυρηνική άσκηση Steadfast Noon στις 13 Οκτωβρίου

Εν μέσω ανησυχιών για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβιάσεων από drones σε αρκετές χώρες, κυρίως πέριξ της Βαλτικής, το ΝΑΤΟ θα ξεκινήσει την ετήσια άσκηση πυρηνικής αποτροπής, Steadfast Noon, στις 13 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

Ο Ρούτε τόνισε ότι η άσκηση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ παραμένουν αξιόπιστες, ασφαλείς και αποτελεσματικές, ενώ παράλληλα στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους πιθανούς αντιπάλους ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να προστατεύσει και να υπερασπιστεί όλα τα κράτη μέλη από οποιαδήποτε απειλή, σύμφωνα με Reuters.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ διευκρίνισαν ότι η άσκηση δεν περιλαμβάνει πραγματικά πυρηνικά όπλα.

Οι ετήσιες ασκήσεις αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών του ΝΑΤΟ να διατηρήσει μια ισχυρή πυρηνική αποτρεπτική δύναμη εν μέσω των αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων.

NATO’s nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October



The exercises are an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrence capability and a signal to any adversary that NATO can and will defend all its allies.pic.twitter.com/j8vu2lxTKy — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025

