Ο Τραμπ επιτίθεται στην κυβέρνηση Σάντσεθ: «Η Ισπανία πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από τα μέλη της.

Όπως δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, η Ισπανία «θα πρέπει να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ» επειδή δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για τις αμυντικές δαπάνες.

«Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν. Αλλά αυτό είναι εντάξει. Ίσως θα έπρεπε να τους διώξουν από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε ευθέως την αποβολή της Ισπανίας από την Ατλαντική Συμμαχία λόγω διαφωνιών σχετικά με την αύξηση των αμυντικών δαπανών , αφού η ισπανική κυβέρνηση αρνήθηκε να φτάσει το 5% του ΑΕΠ .

«Ζήτησα να πληρώσουν 5%, όχι 2% , και η πλειοψηφία πίστευε ότι δεν επρόκειτο να συμβεί, και πέρασε σχεδόν ομόφωνα. Ειλικρινά, ίσως θα έπρεπε να αποβληθούν από το ΝΑΤΟ », είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης μαζί με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ .

«Έχουμε μια χώρα που υστερεί. Είναι η Ισπανία. Θα πρέπει να τους καλέσετε και να τους ρωτήσετε γιατί υστερούν », είπε ο Τραμπ στον Στουμπ, ο οποίος δεν μπορούσε να κρύψει την έκπληξή του για την ερώτηση.