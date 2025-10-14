Μαρκ Ρούτε: Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ «τρολάρει» το χαλασμένο ρωσικό υποβρύχιο

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αστειεύτηκε για την κατάσταση του ρωσικού ναυτικού στόλου τη Δευτέρα, καθώς η Μόσχα αρνήθηκε ότι ένα από τα υποβρύχιά της χρειάστηκε να αναδυθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε ότι το ντιζελοκίνητο υποβρύχιο Νοβοροσίσκ αναδύθηκε στα ανοιχτά της Γαλλίας για να συμμορφωθεί με τους κανόνες ναυσιπλοΐας στη Μάγχη, μέσω της οποίας το παρακολουθούσε ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο και ένα ελικόπτερο. Οι ολλανδικές αρχές είχαν δηλώσει το Σάββατο ότι το υποβρύχιο ρυμουλκούνταν στη Βόρεια Θάλασσα.

«Τι αλλαγή από το μυθιστόρημα του Τομ Κλάνσι του 1984, "Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη". Σήμερα, μοιάζει περισσότερο με το κυνήγι του πλησιέστερου μηχανικού», δήλωσε ο Ρούτε σε ομιλία του στη Σλοβενία, λέγοντας ότι το «σπασμένο» πλοίο «κουτσαίνει» στο δρόμο της επιστροφής. Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν καθόλου ρωσική ναυτική παρουσία στη Μεσόγειο».

Το VChK-OGPU, ένα κανάλι Telegram που δημοσιεύει φερόμενες ρωσικές διαρροές ασφαλείας, ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι διαρρέουν καύσιμα στο αμπάρι του Νοβοροσίσκ στο Στενό του Γιβραλτάρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο έκρηξης.

Καθώς επέστρεφε από τη Μεσόγειο, το Βασιλικό Ναυτικό δήλωσε ότι παρακολούθησε το σκάφος για τρεις ημέρες, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου. Συμμετέχοντας σε κοινές προσπάθειες του ΝΑΤΟ, το ναυτικό δήλωσε ότι το HMS Iron Duke παρακολούθησε το ρωσικό υποβρύχιο κλάσης Kilo που αναδύθηκε και το ρυμουλκό υποστήριξής του καθώς περνούσαν από τη Μάγχη και στη Βόρεια Θάλασσα.

Το Σάββατο, το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το ολλανδικό ναυτικό συνόδευσε στη συνέχεια το Νοβοροσίσκ και το συνοδευτικό ρυμουλκό. Ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας δήλωσε τη Δευτέρα ότι το υποβρύχιο, μέρος μιας ομάδας υποβρυχίων που μεταφέρουν πυραύλους κρουζ Kalibr, πραγματοποιούσε «προγραμματισμένη διαμετακόμιση μεταξύ στόλων».

«Οι πληροφορίες που διαδόθηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης σχετικά με μια φερόμενη δυσλειτουργία και, ως εκ τούτου, την επείγουσα ανάδυση του ντιζελοηλεκτρικού υποβρυχίου Nοβοροσίσκ στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπως αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας, τα υποβρύχια πρέπει να διαπλέουν τη Μάγχη μόνο στην επιφάνεια», πρόσθεσε. Το περιστατικό σημειώθηκε δύο εβδομάδες αφότου το Βασιλικό Ναυτικό εντόπισε μια ρωσική φρεγάτα και ένα φορτηγό πλοίο μέσα από τη Μάγχη.

