Προειδοποίηση Ρούτε: Κινδυνεύουμε - Πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Virginia Mayo)

Καμπανάκι κινδύνου για ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση από τη Ρωσία, κρούει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μιλώντας στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό TG1.

«Είμαστε όλοι σε κίνδυνο. Οι πιο προηγμένοι ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να χτυπήσουν τη Ρώμη, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο με πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου» προειδοποίησε.

Μάλιστα, έσπευσε να επισημάνει πως οι προηγμένοι ρωσικοί πύραυλοι δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από τα παραδοσιακά αντιπυραυλικά συστήματα της Ευρώπης.

«Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τον Πούτιν. Είναι ήδη ο κύριος αντίπαλός μας, η κύρια μακροπρόθεσμη απειλή, αλλά δεδομένης της αύξησης των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αποτελέσει μια αξιόπιστη απειλή για το ΝΑΤΟ, όπως έχουν επισημάνει ορισμένοι Ευρωπαίοι συνάδελφοί του», πρόσθεσε.

Πούτιν: «Ευρωπαϊκή υστερία για τον επικείμενο πόλεμο με τη Ρωσία»

Η άρχουσα ελίτ της Ευρώπης συνεχίζει να ισχυρίζεται με υστερία ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι επικείμενος, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση της Διεθνούς Λέσχης Συζήτησης Valdai στο Σότσι.

«Αλλά η άρχουσα ελίτ μιας ενωμένης Ευρώπης συνεχίζει να υποδαυλίζει την υστερία. Προφανώς, ο πόλεμος με τους Ρώσους είναι πρακτικά προ των πυλών», αστειεύτηκε.

«Δυστυχώς, δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να τερματιστούν οι μάχες» στην Ουκρανία. Ωστόσο, η ευθύνη βαρύνει πρωτίστως την Ευρώπη, η οποία κλιμακώνει συνεχώς τη σύγκρουση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο μαζί μας». Αυτή είναι η κατηγορία που επανέλαβε.

Ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύει ότι η μετονομασία του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ σε «Υπουργείο Πολέμου» είναι μια επιθετική χειρονομία και ότι «ό,τι όνομα κι αν δώσεις σε ένα πλοίο, έτσι θα σαλπάρει».

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην «πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ καθοδηγείται από «τα συμφέροντα της χώρας» και αυτή είναι μια «ορθολογική» προσέγγιση, συνέχισε ο ηγέτης του Κρεμλίνου, τονίζοντας ότι η Ρωσία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να καθοδηγείται από τα εθνικά της συμφέροντα.

Σκωπτική η δήλωση για «χάρτινη τίγρη»

Η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», μπορεί να ήταν ειρωνική, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο συντονιστής Φιόντορ Λουκιάνοφ πρότεινε αστειευόμενος στον Ρώσο ηγέτη να δώσει στον Τραμπ χάρτινα κομμάτια τίγρεων.

«Όχι, έχουμε τη δική μας σχέση. Ξέρουμε τι να δώσουμε ο ένας στον άλλον. Είμαστε πολύ χαλαροί σε αυτό. Δεν ξέρω σε ποιο πλαίσιο ειπώθηκε αυτό, αν ήταν ειρωνικό ή όχι. Έτσι, είπε στον συνομιλητή του: «Χάρτινη τίγρη», και μετά κάτι μπορεί να συμβεί: πήγαινε και ασχολήσου με αυτήν την «χάρτινη τίγρη»», σημείωσε ο Πούτιν.

