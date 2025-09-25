Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

Ξανασυμφώνησε με τον  Τραμπ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ για την ενδεχόμενη απάντηση των χωρών μελών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου τους από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη

Σε γραμμή Τραμπ για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών «εάν είναι απαραίτητο» ο Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε 

Μετά την πρόεδρο της Κομισιόν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε αυτήν την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροπλάνα εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους, εάν μια τέτοια κίνηση είναι απαραίτητη.

«Εάν είναι απαραίτητο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Τραμπ: εάν είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News, προσθέτοντας ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ είναι εκπαιδευμένοι να αξιολογούν τέτοιες απειλές και να καθορίζουν εάν μπορούν να συνοδεύσουν ρωσικά αεροπλάνα εκτός συμμαχικού εδάφους ή να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

O Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα διεθνή ΜΜΕ με την πειθήνια στάση του απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο στην Σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τον περασμένο Ιούνιο.

Στην κατάρριψη ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης αναφέρθηκε νωρίτερα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστηρίζοντας την ιδέα.

«Εάν υπάρξει παραβίαση του εναέριου χώρου, μετά από προειδοποίηση, φυσικά, η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους είναι στο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά.

