Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κατάρριψη ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποστήριξε σήμερα την ιδέα της κατάρριψης ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Εάν υπάρξει παραβίαση του εναέριου χώρου, μετά από προειδοποίηση, φυσικά, η επιλογή της κατάρριψης ενός μαχητικού αεροσκάφους είναι στο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά.

Η φον ντερ Λάιεν προφανώς επηρέασε την αλλαγή πορείας του Τραμπ στην Ουκρανία

Στο μεταξύ σύμφωνα με το περιοδικό Politico η εκπληκτικά ισχυρή υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία φαίνεται να οφείλεται στην επιρροή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αυτό υποστήριξε δημοσίευμα του Politico επικαλούμενο πηγές της ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεταστροφή του Τραμπ δεν ήταν σύμπτωση.

«Συνέβη εξαιτίας της Προέδρου φον ντερ Λάιεν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, στις Βρυξέλλες την Τρίτη.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ μίλησε υπέρ της Ουκρανίας πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Προέβλεψε μάλιστα ότι η χώρα θα ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η καλή σχέση μεταξύ της von der Leyen και του Trump ήταν ο βασικός παράγοντας σε αυτή την αλλαγή πορείας.

Η σχέση τους έχει βελτιωθεί σημαντικά από τη σύνοδο κορυφής του Ιουλίου στη Σκωτία, όπου διαπραγματεύτηκαν μια εμπορική συμφωνία. Όπως ανέφερε το «Brussels Playbook» του Politico, οι δύο βρίσκονται πλέον σε τακτική τηλεφωνική επικοινωνία. Ένας αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι οι πρόσφατες συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Τα μέτρα που σχετίζονται, ειδικότερα, με την Κίνα έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του Τραμπ. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέμεινε σιωπηλή σχετικά με τις λεπτομέρειες των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη. (Valeriia Semeniuk/Tsp)